Kazılardan çıkan cami ibadete açılıyor

Erzincan'ın Kemah ilçesi Kemah Kalesi'nde 2010 yılında başlayan kazılarda Bey Camisi gün yüzüne çıkarıldı. 800 yıllık olduğu tespit edilen yapının ayağa kaldırılması için çalışma başlatıldı. 2 milyon 700 bin liralık proje hazırlanan cami, tarihi kayıtlardan yola çıkılarak aslına uygun şekilde restore edildi.



Yapılan araştırmalara göre cuma namazının ilk kılındığı cami olduğunu söyleyen Kemah Belediye başkanı Osman Kemal Aslan, "bunu Kemah'a kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.



En kısa zamanda kaymakamlıkla birlikte çevre düzenlemesi de yapılacak olan caminin, Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde yer alan bölgedeki 3 camiden biri olduğu biliniyor.



Tarihi yapının, ilçe turizmine de katkı sağlaması amaçlanıyor.

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