Yalova’da bir veteriner kliniğinin önündeki kutusunda gece uyuyan sokak kedisinin düşürdüğü kutudaki battaniyeyi alan kadın kendisine engel olmak isteyen kediyi dövdü.

Süleyman Bey Mahallesi Mimar Sinan Cadddesi’ndeki veteriner kliniğinin sahibi Berna Özer, bir sokak kedisinin gece uyuması için ayakkabı kutusunu hazırlarken, içerisine de battaniye koydu.

Sokak kedisini gündüz görenler severken, yoldan geçen bir kadın kutunun düştüğünü görünce içindeki battaniyeyi uzanarak aldı. Kedi, battaniyesinin çalınmasını önlemek için patileri ile müdahale ederken, kadın onu battaniye ile döverek uzaklaştı.

Battaniyeyi alarak uzaklaşan kadının güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medya hesabından yayınlayan Berna Özer, "Bu soğukta bu havada iki karış battaniyeye tenezzül edip çalan, battaniyesine sahip çıkan kediye kaçana kadar vuran yaratığa ne denir Hırsız oluşuna mı yoksa insan olmayışına mı üzülelim? Oraya yazdık hayvan değilsen dokunma!..." diye yazdı.

Görüntüler kısa sürede yayılırken, hayvanseverler kimliği belirsiz kadına tepki gösterdi.