Kendilerini polis olarak tanıttılar 12 milyon lira vurgun yaptılar

Nevşehir'de kendilerini polis olarak tanıtıp 9 vatandaşı 12 milyon lira dolandıran 3 şüpheli yakalandı.

Kendilerini polis olarak tanıttılar 12 milyon lira vurgun yaptılar

'in 2000 Evler Mahallesi'nde ikamet eden P.G. ve eşi İ.G, kendini "polis" olarak tanıtan kişi tarafından dolandırıldılar.

Evli çift şüphelinin haklarında operasyon kararı alındığını söylemesi üzerine 1000 avro, 14 bin 600 dolar, 28 Cumhuriyet altını, 16 çeyrek altın, 5 altın bilezik, 2 altın yüzük ile altın kolyeyi verdi.

Dolandırıldıklarını anlayan çiftin şikayeti üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, üç aylık fiziki ve teknik takibin ardından 4 şüphelinin kimliğini belirledi.

Aynı yöntemle 9 vatandaşı daha yaklaşık 12 milyon lira dolandırdıkları tespit edilen 4 zanlıya yönelik İstanbul, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda şüphelilerden 3'ü yakalandı, diğerinin başka suçtan cezaevinde tutuklu olduğu belirlendi.

Nevşehir'e getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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