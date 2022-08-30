Kıbrıs gazisi ve eşine saldırı iddiası

Antalya'da 27 Ağustos günü meydana gelen olayda, Kıbrıs gazisi Nail Güzel ile eşi Azize Güzel, üzüm toplayıp, pekmez ocağına götürmek için araçlarına yükledi.

Yeğenlerinin park ettiği araç nedeniyle yola çıkamayan çiftten Azize Güzel, kapılarına gidip uyardı. Çıkan tartışmada yeğenler M.İ.Y., H.Y., Ş.K. ile isimleri öğrenilemeyen 2 kadın, Azize Güzel'i dövdü. Eşinin sesini duyup, dışarı çıkan Nail Güzel de eşini kurtarmaya çalıştı.

Bu sırada izinli olarak ailesinin yanında gelen M.İ.Y., Nail Güzel'in boğazını sıkıp, göğüs kafesine vurmaya başladı. Kavgayı görenler, araya girip, jandarmaya haber verdi. Hastaneye kaldırılan Nail Güzel ve eşi darp raporu alarak şikayetçi oldu.



"GÖRÜR GÖRMEZ VURMAYA BAŞLADI"



Kestikleri üzümü pekmez yapmak için komşuya götüreceklerini belirten Nail Güzel, "Onlar, arabamızın önünü ve arkasını çıkamayacağımız şekilde kapattı. Eşimle yeğeni konuşurken izinli olarak gelen astsubay yeğeni kafasına vurmaya başladı. Ben de çıktım, beni görür görmez göğsüme yumruğu vurdu. Ben de o darbeyle yere düşüp bayılmışım. Gözlerimi hastanede açtım" dedi.



"BAYGINKEN YUMRUKLAYIP, BOĞAZIMI SIKMIŞ"



Nail Güzel, "Bayılıp yere düştüğüm esnada üzerime çıkıp, beni yumruklayıp, boğazımı sıkmış. Eşim de o esnada 'Öldü' diye bağırmaya başlamış. Karakola giderek, şikayetçi oldum. Darp raporu da aldım. Benim elim ve ayağım sakat, bu ülke için canımı feda ettim" diye konuştu.



"YEĞENLERİM BENİ YERDE SÜRÜKLEDİ"

Yeğenlerini araçlarını çekmeleri için uyardığını belirten Azize Güzel şu şekilde konuştu:

"Kapılarına çıkarak 'Yavrum sabah pekmez ocağına üzüm götüreceğiz, bu şekilde arabamız çıkmaz' dedim. Bir anda kapıyı açarak, bağırmaya başladı. Astsubay olan yeğenim 'Ne yapıyorsunuz' demeye kalmadan kafama vurmaya başladı. Yere düştüm, sonra eşimi görünce ona saldırdı. Eşimin göğsüne vurup, boğazını sıkıyor. Benim de eşim o esnada can verir gibi titremeye başlıyor. Diğer yeğenlerim ve eşleri de beni yerde sürükledi."



Çifti dövdükleri ileri sürülen 5 kişi de darp raporu alıp, jandarmaya şikayetçi oldu.

VİDEO: 9 YAŞINDAKİ NEZAHAT ONBAŞI: BABASIYLA CEPHEDEN CEPHEYE KOŞTU