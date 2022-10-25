Kılıçdaroğlu: 41 aileye sözüm var, hesabını soracağız

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Bartın'daki maden faciası üzerinden hükümeti eleştirdi. Kılıçdaroğlu, "41 aileye sözüm var, onların hesabını soracağız" dedi.

Kılıçdaroğlu: 41 aileye sözüm var, hesabını soracağız

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CHP Genel Başkanı , partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"41 kişinin hesabını kim verecek, yetimlerin hesabını kim verecek. Babasız kalan çocukların, eşsiz kalan eşlerin hesabını kim verecek. Asıl fail belli değil.

Faciada ölümleri artıran etkenlerin başında havalandırma sistemlerinin yanlış planlanması geliyor diye rapor hazırlanmış. 41 insanın hayatına mal oluyor, hala ortada sorumlu yok. 

Bu işin failleri, sorumluları kim onu bulacaksınız. Soma'da olduğu gibi üstü kapatılmamalı. 41 aileye sözüm var, onların hesabını soracağız. Bundan kimsenin endişesi olmasın." 

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