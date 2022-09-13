Kılıçdaroğlu: Çiftçi ve esnafın kredi faizlerini sileceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Sakarya'da düzenlenen grup toplantısında konuştu.

''FİSKOBİRLİK'İ YENİDEN AYAĞA KALDIRACAĞIZ''

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:



''Adaletin olmadığı bir yerde devlet olmaz. Adaleti sağlamak zorundayız. Çiftçiye mazotu ÖTV'siz ve KDV'siz vereceğiz. Kırmızı mazot uygulaması getireceğiz. Hiçbir çiftçi ektiği ürün dolayısıyla asla ve asla bu topraklarda zarar etmeyecek. FİSKOBİRLİK'i yeniden ayağa kaldıracağız.

''ÇİFTÇİ VE ESNAFIN KREDİ FAİZLERİNİ SİLECEĞİZ''

Millet İttifakı ile birlikte iktidar olduğumuzda çiftçilerin ve esnafların ister bankalardan ister Tarım Kredi Kooperatifi'nden aldıkları kredinin faizini ilk bir hafta içinde sileceğiz. O faizlerin tamamını sileceğiz. O beşli çetelerin sırtına yıkacağım. Kırsalda çalıştığı sürece kadınların ve gençlerin sosyal güvenlik primlerini devlet olarak biz ödeyeceğiz.

''7,5 MİLYON GENÇ BU ÜLKEYE DEMOKRASİYİ GETİRECEK''

Gençler bu ülkenin kaderini değiştirecek olanlar sizlersiniz. 7,5 milyon genç ilk kez sandığa gidcecek oy kullanacak. 7,5 milyon genç bu ülkeye demokrasiyi mutlaka ve mutlaka getirecek.

''TANK PALET FABRİKASI'NI ŞANLI ORDUMUZA İADE EDECEĞİZ''

İlk bir haftada o Tank Palet Fabrikası'nı alacağız şanlı ordumuza aynen iade edeceğiz. GATA'yı da şanlı ordumuza teslim edeceğiz.''

KILIÇDAROĞLU, HAVAİ FİŞEK FABRİKASI PATLAMASINDA HAYATINI KAYBEDENLERİN YAKINLARIYLA BULUŞTU



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikası patlamasında hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla da bir araya geldi.



Patlamada yaşamını yitiren Sebahattin Tepeçınar'ın ablası Hatun Göktepe'nin Akyazı ilçesindeki evine gelen Kılıçdaroğlu, ailelerle sohbet etti.



Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, adaletin sağlanması gerektiğini söyledi. Avukatların çalıştığını belirten Kılıçdaroğlu, "Milletvekili arkadaşlarımızı olaydan hemen sonra görevlendirdik çünkü kişi adalet bekliyorsa ve kendisini güçlüler karşısında güçsüz hissediyorsa birilerinin ona destek vermesi lazım, adalet için bu şarttır" dedi.



Kılıçdaroğlu, patlamanın ardından düzenlenen yemekli toplantıyı eleştirerek "Bunun takipçisi olmak hepimizin görevi. Benim de insan olarak görevim. Bunu yapmak zorundayız. Bu acıyı telafi etmek zorundayız. Sizlerden özür dilemeleri, sizlerle oturup helalleşmeleri lazım. Böyle bir şey olmaz. Bütün bunlar yokmuş gibi davranılması, konuşulması doğru bir şey değildir" diye konuştu.



Kendilerine gösterilen misafirperverlik için teşekkür eden Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:



"Şundan emin olmanızı isterim; adalet yerini buluncaya kadar bu mücadeleyi takip edeceğiz elimizden geldiği kadar. Sizin mahkeme sonrası feryatlarınızı duyduğum an emin olun içim parçalandı. Zulmün hakim olduğu yerde adalet olmaz. Bu zulmü bitirmemiz lazım. Bunu yapacağız, zulmü de bitireceğiz, bu ülkeye adalet de gelecek, hoşgörü de gelecek. Emin olun toplum olarak bizim kucaklaşmaya ihtiyacımız var. O kadar çok kamplaştık ki ayrıştık ki birbirimizi düşman olarak görmeye başladık. Bu memleket hepimizin memleketi, vatan hepimizin vatanı, bayrak hepimizin bayrağı."



Kılıçdaroğlu, adaletin yerini bulacağını dile getirerek "Bu devletin yetkilileri, gelip sizin sofranıza oturup sizden helallik istemek zorundalar çünkü devleti yönetenlerin kendilerine düşen görevi yapması lazım, vatandaşa karşı görevini yapması lazım" dedi.



Patlamada hayatını kaybeden Halis Yılmaz'ın babası Muammer Yılmaz da "adalet yerini bulana kadar" mücadelelerini sürdüreceklerini kaydetti.



SAKARYA YEREL KÜLTÜR DERNEĞİ ZİYARETİ



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, daha sonra Sakarya Yerel Kültür Derneğini ziyaret ederek Dernek Başkanı İbrahim Şahin ve üyelerle buluştu. Şahin, ziyarette Kılıçdaroğlu'na derneğin simgesi olan, Türki Cumhuriyetlerin bayraklarının rengini içeren kefiye (atkı) takdim etti.



Kılıçdaroğlu, kültürün insanları kaynaştırdığını, dostlukları pekiştirdiğini söyledi. Kültürü yaşatmanın, unutturmamanın son derece değerli olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Bir toplumun zenginliği, kültürünün zenginliğiyle paraleldir. Kültürü zenginse o toplum zaten zengindir. Türkiye Cumhuriyeti devleti, dünyanın pek çok ülkesine nazaran çok zengin bir kültüre sahip bir devlettir. Biz zenginliğimizi; barış, huzur, kucaklaşma için kullanmak zorundayız" diye konuştu



Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin her bölgesinde olağanüstü bir zenginlik olduğuna dikkati çekerek "Bu olağanüstü zenginliği unutturmamak zorundayız. Kendi kültürümüzü yaşattığımız zaman, çocuklarımıza o kültürü öğrettiğimiz zaman o kültür Türkiye'nin zenginliği olarak yazılacaktır" dedi.



Kimlik, yaşam tarzı ve inanç üzerinden siyasetin doğru olmadığını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Herkesin inancına, kimliğine, yaşam tarzına saygı göstermek bizim temel görevimiz olmalıdır" değerlendirmesini yaptı.