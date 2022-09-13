Kılıçdaroğlu: Çiftçilerin ve esnafın kredi faizlerini sileceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin grup toplantısında konuştu.



Kılıçdaroğlu, bugün Sakarya Meydan Muharebesi'nin 101. yılı olduğunu söyledi. "101 yıl önce bu topraklarda bayrağımız ve vatanımız için ülkemizin bağımsızlığı için 22 gün 22 gece bir savaş yaşadık" diyen Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:



"Bu savaş, bizim Kurtuluş Mücadelemizin en önemli savaşlarından birisiydi. Mücadele verildi ve düşman püskürtüldü. Arkasından 9 Eylül'e kadar süren safhayı o dönem gazilerimiz, şehitlerimiz yaşadılar. Sakarya Meydan Savaşı'nın milli kurtuluş açısından önemi; kilit savaş olmasıydı. Mutlaka ne olursa olsun başarmak zorunda olduğumuz bir savaştı ve başarıldı. O nedenle bu topraklarda savaşan, kanlarını döken şehitlerimize ve gazilerimize çok şey borçluyuz."



Kılıçdaroğlu, Ahilik Haftası'nın kutlandığını hatırlatarak "Anadolu erenlerine çok şey borçluyuz. Onlar bize iyiliği, kin tutmamayı, sevgiyi, çalışmayı, alın terinin ne kadar değerli olduğunu öğrettiler. Esnafımızın, sanatkarlarımızın piri Ahi Evran'ı rahmetle analım. Esnaf ve sanatkarlarımızın alın terinin karşılığının verileceği bir Türkiye umuduyla sözlerim başlamış olayım" diye konuştu.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikası patlamasında hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla da bir araya geldi.

Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden 7 kişinin ailesiyle görüştüğünü dile getiren Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Onlar adalet istiyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi kim adalet istiyorsa hep onun yanında oldu. Kimliğine, inancına, yaşam tarzına bakmadık. Bir mağduriyet, haksızlık varsa onun yanında durma felsefesini, bize Gazi Mustafa Kemal Atatürk öğretti. Fabrika sahipleri kendilerini daha güçlü hissediyorlar, 'istediğimiz kararı aldırtırız' diyorlar, baskılar kuruyorlardı. Ancak bizim milletvekili arkadaşlarımız, gönüllü avukatlar, bu haksızlık karşısında susmadılar. Sahip çıktılar, sahip çıkmaya da devam ediyoruz. O ailelere ve Adapazarlılara sözüm var; bu kardeşiniz nerede bir haksızlık varsa haksızlığın karşısında dimdik duracaktır. Adalet isteyenlerin yanında olacağım, ailelere söyledim; sonuna kadar yanınızdayız. Dolayısıyla denetimi yapmayanlar, siyasi otoriteden talimat alıp denetimden kaçanlar hepsinin burnundan Allah nasip eder iktidar olduğumuzda fitil fitil getireceğim, hiç kimse endişe etmesin."



Kılıçdaroğlu, Sakarya deyince akla sporun da geldiğini belirterek, "Sporsuz bir Sakarya'yı düşünmek mümkün değildir. Sakaryaspor, büyük başarılara imza attı. Sapanca Gençlikspor, o da büyük başarılara imza attı. Sakaryaspor'un yeri Süper Lig'dir, inşallah orada göreceğiz" dedi.



Evliya Çelebi'nin Sakarya'yı "ağaç denizi" olarak tanımladığını dile getiren Kılıçdaroğlu, ağacın olduğu yerde huzur, bereket ve hayat olduğunu kaydetti. Kılıçdaroğlu, buraya gelmeden önce Sakarya Yerel Kültür Derneğini ziyaret ettiğini aktararak şöyle devam etti:



"Çok sayıda farklı kültürden gelen Sakaryalı kardeşlerim var. Sakarya'da tamamı barış, huzur içinde yaşıyor, birbirlerine saygı duyuyorlar. Kültürlerini kavga nedeni olarak değil, zenginlik olarak görüyorlar. Bu nedenle bütün Türkiye'nin yeri gelirse Sakaryalıları örnek alması lazım bu konuda. Üreten, çalışan, alın teri döken Sakarya. Sakarya, ayva üretiminde Türkiye birincisi, fındık üretiminde Türkiye üçüncüsü, balkabağı üretiminde Türkiye dördüncüsü, mısır üretiminde Türkiye yedincisi. Yani Sakarya aynı zamanda bir tarım, sanayi, üniversite, kültür kenti. Sakarya'ya böyle bakmak lazım. Sakarya, aynı zamanda milli Kurtuluş Savaşı sırasında en kanlı mücadelenin verildiği bir kenttir; Sakarya Savaşı'dır, Sakarya galibiyetidir.



Bu kadar bereketli topraklar üzerinde kurulu bir Sakarya ve o bereketli toprakları işleyen, alın terini döken Sakaryalılar memnun mu? Ayvayı satacak yer yok şu anda. Devlet sahip çıkmıyor. Allah nasip eder iktidar olduğumuzda çiftçi şunu görecek; ürettiğiniz her ürünün, alın terinin karşılığını alacaksınız. 6'lı masanın taahhüdüdür bu, millet masasının taahhüdüdür bu. Fındık üretiminde Türkiye üçüncüsü. Fındığı tekellere teslim ettiler. Ferrero diye İtalyan şirketi geldi fındık bahçeleri satın alıyor, fındık taban fiyatını belirliyor. Yani tekel konumunda. Tekelleri kırmak bu kardeşinizin görevidir. Hiçbir tekel, çiftçinin, fındık üreticisinin alın terini sömürmeyecektir. Kazanacaksa bizim çiftçimiz kazanacak. Dışarıdan geleceksin burada fındık bahçeleri satın alacaksın, fabrikalar kuracaksın, taban fiyatı belirleyeceksin, çiftçinin alın terini sömüreceksin, bunu da Bay Kemal seyredecek. Yemezler, seyretmem, yakalarım, hesabını sorarım. Hiç kimse endişe etmesin."



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Sakarya Yerel Kültür Derneği'ni de ziyaret ederek Dernek Başkanı İbrahim Şahin ve üyelerle buluştu. Şahin, ziyarette Kılıçdaroğlu'na derneğin simgesi olan, Türki Cumhuriyetlerin bayraklarının rengini içeren kefiye (atkı) takdim etti.

"ÇİFTÇİNİN ZARAR EDECEĞİ BİR MODELE ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ"



Fiskobirlik'i yeniden ayağı kaldıracaklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Fiskobirlik, fındık üreticisinin kara gün dostu olacak" dedi.



Kılıçdaroğlu, çiftçinin zarar edeceği bir modele asla izin vermeyeceklerini vurgulayarak "Formülümüz gayet açık ve net; maliyet artı makul kar eşittir taban fiyat olacak. Bütün çiftçi kardeşlerimin bu formülü ezberlemesini isterim. Hiçbir çiftçi ektiği ürün dolayısıyla asla ve asla bu topraklarda zarar etmeyecek" diye konuştu.



"Kırmızı mazot" uygulamasını getireceklerini anlatan Kılıçdaroğlu, çiftçiye kırmızı mazotu ÖTV'siz ve KDV'siz vereceklerini, böylece çiftçinin ektiği ürünü daha makul koşullarda elde edeceğini söyledi.



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, üreticilere yönelik projelerinden bahsederek şunları kaydetti:



"Allah nasip eder, Millet İttifakı hep beraber iktidar olduğumuzda ilk 1 hafta içinde çiftçilerin ve esnafın ister bankalardan ister esnaf kefalet kooperatifinden ister tarım kredi kooperatifinden aldıkları kredilerin faizlerini sileceğiz. Onlar kalkıp çetelerin faizlerini siliyorlar. Yahu onlar üretiyor mu kardeşim? Esnaf zaten perişan. Çiftçi zaten perişan. Pandemi dönemi geçirdi. Kredi vermişsin kardeşim, dükkan aylarca kapalı kaldı. Ticaret yapamadı. Bankadan kredi verdin faiziyle veriyorsun. Elin oğlu faizsiz veriyor, sen faizli veriyorsun. Tamamını sileceğim hiç merak etmeyin. Kimin sırtına yıkacağız? Hiç endişe etmeyin o beşli çetelerin sırtına yıkacağım."

Kılıçdaroğlu, bu ülkenin kaderini gençlerin değiştireceğini belirterek 7,5 milyon gencin ilk kez sandığa gideceğini, bu gençlerin ülkeye demokrasiyi mutlaka getireceğini ifade etti.



Gençlerin tüm hayallerinin kendisinin hedefi olacağını kaydeden Kılıçdaroğlu, "Hep beraber motorları maviliklere süreceğiz. Bu ülkeye barışı huzuru kardeşliği getireceğiz. Kimse kimsenin inancıyla kimliğiyle yaşam tarzıyla kavga etmeyecek. İnsanı insan olarak göreceğiz ve başımızın tacı yapacağız. O nedenle gençler, ülkenin kaderini, geleceğini sizler belirleyeceksiniz. Sandığa gidin, tek isteğim sakın ola umutsuzluğa kapılmayın" şeklinde konuştu.



Haksızlığa uğrayanların yanında olmak zorunda olduklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, EYT konusunu yıllardır ısrarla dile getirdiğini, hükümetin çözümünü beklediğini söyledi.



Kılıçdaroğlu, EYT'nin çözülememesi halinde kendilerinin çözeceğini aktararak üniversite yurtlarına ilişkin sorunların olduğunu, iktidar olduklarında yurt sorununu bir yılda halledeceğini anlattı.



Salondaki Tank Paleti Fabrikası'na ilişkin afişi gören Kılıçdaroğlu, fabrikanın büyük bir üretim üssü olduğunu söyledi. Geçmişte 5 model tankın üretildiğini ve fabrikanın devredildiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Buradan açık ve net söylüyorum, Allah nasip eder iktidar olduğumuzda, bir hafta içinde o Tank Palet Fabrikası'nı alacağım şanlı ordumuza aynen iade edeceğim" ifadelerini kullandı.



Kılıçdaroğlu, iktidar olduklarında bir hafta içerisinde askeri hastaneleri de geri alarak Türk ordusuna iade edeceklerini belirtti.



"HERKESİN HUZUR İÇERİSİNDE YAŞADIĞI BİR TÜRKİYE İNŞA EDECEĞİZ"



Milliyetçiliklerinin sorgulanamayacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, Akdeniz'in sularına, Kıbrıs Beşparmak Dağları'na CHP'nin milliyetçiliğini yazdıklarını ifade etti.



Kılıçdaroğlu, "Biz bunlar gibi değiliz. Yok efendim, 'Ben geliyorum, yok hemen geleceğim, yok bir sabah gelirim...' Rahmetli Ecevit ne dedi Asker gitti, çıkarmayı yaptı Başbakanlığın kapısına geldi 'Ordumuz şu anda Kıbrıs'tadır.' dedi. Bitti. O adalar işgal edildiğinde 50 sefer söyledim, işgal ediliyor, Lozan Antlaşması'na aykırı yapılıyor bütün bunların tamamı. Tık çıkmadı. Şimdi gündem ekonomi, millet perişan vaziyette ya. Oturuyor, 'Vay ben gelirim, bak bir gece gelirim, yok yarın sabah gelirim.' Sana davetiye mi göndersinler, 'Beyefendi buyur gel.' diye Yüreğin yetiyorsa cesaretin varsa gidersin. Bizim palavrayla işimiz yok. Devlet böyle yönetilmez, akılla bilgiyle birikimle ferasetle yönetilir. Devlet liyakatle adaletle yönetilir" şeklinde konuştu.



Devletin aynı zaman ülkenin sorunlarına sahip çıkmak manasına geldiğini belirten Kılıçdaroğlu, konuşmasına şöyle devam etti:



"Doğu Akdeniz'de gaz forumu kuruldu. Yunanistan var, Kıbrıs Rum kesimi var, İsrail, Filistin var, herkes var. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yok, niye yok Doğu Akdeniz'in bir tarafında Mısır var, diğer tarafında biz varız, iki büyük devlet. Niye kavga ettik biz Mısır'la Hangi gerekçeyle kavga ettik. Bana bir Allah'ın kulu çıkıp mantıklı bir cevap verebilir mi Devleti yönetemiyorlar, Devlet yönetemedikleri için memleket bu hale geldi ama Allah nasip ederse devleti yeniden inşa edeceğiz. Adalet, dostluk, kardeşlik üzerine inşa edeceğiz. Herkesin huzur içerisinde yaşadığı Türkiye'yi inşa edeceğiz.



Bunlar diyor ya 'Biz milliyetçiyiz. Cumhuriyet tarihinde ilk kez, bir hükümet kendi toprağından kaçtı, kendi bayrağını indirdi ve Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırdı. Şimdi bana dönüp diyorlar ki, 'Biz milliyetçiyiz, siz değilsiniz.' Biz olsak ne olurdu onu da söyleyeyim. Süleyman Şah Türbesi orada kalırdı, bayrağımız orada dalgalanırdı, gerekirse hepimiz canımızı verirdik. Bu millete sözümdür, Allah nasip ederse iktidar olduğumuzda ilk bir hafta içinde ne pahasına olursa olsun Süleyman Şah Türbesi toprağımıza gidecek, bayrağımız orada yeniden dalgalanacak."



Kılıçdaroğlu, Süleyman Şah Türbesi'nin yerinin değiştirildiğini anımsatarak iktidara geldiklerinde Türk bayrağının o türbenin eski yerinde yeniden dalgalanacağını kaydetti.



"BUNLARIN TAMAMI AÇIK VE NET SÖYLÜYORUM, SAFSATADAN İBARETTİR"



Sakarya'nın stratejik konumda bulunduğunu ve lojistik üssüne dönüştürülebileceğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Büyük sanayi kuruluşları, denizle bağlantısı var, kara yolu çok güçlü, demir yolu ağı daha da güçlü hale getirilebilir. Burası üretim üssü haline dönüştürülebilir. Bunları yıllar yılı yapamadılar, var olan fabrikaları sattılar, bazılarını kapattılar ama biz Türkiye aşığıyız. Biz hiçbir ayrım yapmayız. İster Hakkari'de ister Diyarbakır, ister Bingöl, ister Edirne'de, Kırşehir, Çankırı, Çorum, İzmir, Manisa'da nerede olursa olsun bayrağı ve vatanıyla sorunu olmayan herkesin başımızın üstünde yeri var" dedi.



Kılıçdaroğlu, 6 ayrı partinin, demokrasi, ülkenin huzuru, Türkiye'nin üretmesi, ülkede yönetimde liyakatin ve adaletin olması konusunda anlaştığını vurgulayarak şunları kaydetti:



"Her birimiz tek tek Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin bozulan çarklarını yeniden onaracağız ve o çarklar saat gibi çalışacak ama zamanı doğru gösteren bir saat gibi. Bundan emin olmanızı isterim. Hiçbirimizin özel bir beklentisi, amacı yok. Amaç Türkiye'yi büyütmek, bu ülkeye huzuru getirmek. O yüzden zaman zaman sorarlar, 'Efendim ne oluyor, altında başka parti var mı, üstünde başka parti var mı, yok gizli parti var mı ' Bunların tamamı açık ve net söylüyorum, safsatadan ibarettir, tamamı safsata. Her birimiz oradayız, beraber birlikteyiz. Mücadeleyse mücadeleyi veriyoruz. Oturuyoruz konuşuyoruz, neyi nasıl yapacağımızı yazıyoruz çiziyoruz. 6 lider altına imzamızı basıyoruz ve bunu kamuoyuyla paylaşıyoruz. Biz memleketimizi seviyoruz ve memleketimizde huzurun olmasını istiyoruz."



Sakarya'yı sanayi üssü haline getireceklerine işaret eden Kılıçdaroğlu, vatandaşlardan kendilerine katılmalarını ve oy vermelerini istedi.

