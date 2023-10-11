Kılıçdaroğlu ile Kurtulmuş görüştü

-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü.



Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan CHP lideri, Kurtulmuş ile verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini dile getirdi.



"Düşüncelerimizi aktardık." diyen Kılıçdaroğlu, "Sorun önergelerinden tutun, Can Atalay'a kadar düşündüğümüz hatta çözüm olarak olarak da ifadelerimizi aktardık." dedi.



Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:



"Ayrıca kendisine anayasa konusunda güçlendirilmiş parlamenter sistem çakışmasını kendisne takdim ettik. Umarım siyaset belli bir uzlaşma zemini içerisinde Türkiye'nin sorunlarını çözer."

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