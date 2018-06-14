CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Adalet Yürüyüşü"nün birinci yıl dönümünde "Hak-Hukuk-Adalet" belgeselinin gala törenine katıldı.

Kılıçdaroğlu'nun şu sıralar burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"Adalet Yürüyüşü'nün birinci yılında sağırlar duyar mı bilmem, 81 milyon vatandaşıma söylemek isterim. Hepsi elini vicdanına koysun ve şu sorunun cevabını versin. Bir hakim üstelik Danıştay'da bir hakim siyasete bulaşırsa. Bir partinin kadın kolları başkanı gibi tweet atarsa onu orda tutanın ruhunda adalet yoktur.

O yargıç hala görevinden istifa etmemişse herşeyden önce en büyük zararı yargı dünyasına evriyor. Eğer erdemliysen bu ülkenin adalet arayışına ben de katkı vermek istiyorum diyorsan sevgili hakim kardeşim görevi bırakacaksın, onurunla istifa edeceksin. İstifa etmiyorsan onursuz bir yargıçsın. Onurun varsa bir saat bile görevde kalmaz istifa edersin. Asıl sözüm onu oraya atayan saraya.

FETÖ'nün siyasi ayağı sarayda oturuyor. Bütün izinleri veren o. Bütün kararların altında onun imzası var. Erdoğan FETÖ'nün siyasi ayağının bir numaralı sorumlusudur."