CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Bolu Abant Tabiat Parkı'ndaki bir otelde düzenlenen TBMM Grubu'nun 27. Dönem 1. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, sorunu çok olan bir ülkede yaşadıklarını, herkese büyük görevler düştüğünü söyledi.



Yargıtay tarafından 5 yıl 10 ay hapis cezası onanan ve milletvekilliği sona erinceye kadar cezasının infazının durdurulmasına karar verilen Enis Berberoğlu'nun aralarında olduğunu anımsatan Kılıçdaroğlu, "Kapalı bölümde kendisi konuşacak, duygu ve düşüncelerini aktaracak. Belki gördüğü aksaklıklar, şu veya bu şekilde dile getirecek ama sonuçta Enis Bey'in aramızda olması hepimiz için mutluluk verici bir olay" diye konuştu.



Kılıçdaroğlu, daha önce hapse girip çıkan gazeteciler, milletvekilleri ve yazarlarla konuşma fırsatı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Evet Enis Bey tahliye oldu, parlamentoda görevine başlayacak, milletvekili yeminini edecek ama hala hapiste gazeteciler, avukatlar, eski milletvekilleri var. Dolayısıyla biz Türkiye'de adaletin, hakkın ve hukukun olmasını istiyoruz. Hapishaneler tıka basa dolu, hapishanelerin tıka basa dolu olduğu bir Türkiye'de kimse demokrasi, özgürlük, kadın erkek eşitliği, ifadeyi açıklama özgürlüğünden söz edemez. Böyle bir gerçekle karşı karşıyayız."



''TÜRKİYE'NİN, HALKIN AĞIR BEDELLER ÖDEMESİNİ İSTEMEYİZ"



Türkiye'de eğitimden tarıma, dış politikadan üniversitelere kadar pek çok alanda sorun yaşadıklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, bu sorunları aşmanın mümkün olduğunu kaydetti.



Kılıçdaroğlu, 2001 ekonomik krizinde dönemin hükümetinin ağır bedeller ödediğini anlatarak, "Sonra yeni hükümet geldi, 16 yıldır kesintisiz, tek başına ülkeyi yönetiyor. Peki trajikomik olan ne? 16 yıldır Türkiye'yi tek başınıza yöneteceksiniz ve 16 yılın sonunda Türkiye'yi yeniden ekonomik krizin kucağına iteceksiniz. Nasıl bir anlayış? Tarihten ders almadı derse, hadi tarih uzun dönemi gerektirir. 16 yıl önce Türkiye ciddi bir ekonomik kriz yaşadı. Hiç mi ders almadınız? Türkiye bugün ekonomik krizin göbeğinde, üstelik 2001'e göre daha ağır krizle karşı karşıya" ifadelerini kullandı.



Bunu aşmak için çok iyi niyetlerle ülkesini, insanını seven, herkesin huzur içerisinde yaşamasını isteyen bir siyasi partinin genel başkanı olarak İstanbul'daki basın toplantısında bu krizin el birliğiyle aşılabileceğini söylediklerini aktaran Kılıçdaroğlu, 13 madde halinde sıraladıkları uygulamayı sunduklarını ancak ağır eleştiriler yapıldığını savundu.



"İyi niyetlerle çözüm öneriyoruz ve ellerinin tersiyle itiyorlar" diyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Türkiye'nin ekonomik kriz içerisinde olması hoşumuza gitmez ki, sorunun çözülmesini isteriz. Türkiye'nin, halkın ağır bedeller ödemesini istemeyiz. Oturdular, bir sürü şey yaptılar, olmadı. Yeni ekonomi programı açıkladılar. Aslında bu program, geçmişte yaptıklarının iftiralarıyla dolu. 'Kayıt dışı ekonomiyle mücadele edeceğiz.' Tam tersini yaptılar, bütün dünyadaki kayıt dışı kazanılmış paraları Türkiye'ye çekmek istediler. Şimdi önümüze böyle bir program koymuşlar, bu programla Türkiye düzelecekmiş. Bu programla Türkiye düzelmez."



Yaşanan krizin siyasal kriz olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Siyasal krizin ekonomiye, eğitime ve dış politikaya yansımasıdır" dedi.



Kılıçdaroğlu, krizin emekli, çiftçi, işçi, memur ve vatandaşı vurduğunu öne sürerek, "Saraydaki kişi, 'Kriz yok.' diyor. Hakkını yemeyelim, sarayda kriz yok. Ev kirası, uçak parası, dolmuş parası yok, cebinden hiçbir para ödemiyor. Boşuna demiyor, 'Kriz yok' diye, doğru, ona göre sarayda kriz yok. Bu parayı ülkenin fakir fukarası ödüyor. Sonuna kadar israf var" ifadelerini kullandı.



"TEK HEDEFİMİZ, 81 MİLYONA HİÇBİR AYRIM YAPMADAN HİZMET ETMEK"



Toplumu aydınlatmanın ortak görevleri olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "13 maddeyi açıklamamızın temel nedeni şuydu, krizi olabildiğince halka, fakir fukaraya yansıtmadan çözebilmek ama bunlar olduğu gibi halka yansıtacaklar. Asla ve asla, bu tabloyu anlatın ama umutsuzluk beslemeyin. Bu tablodan biz kurtuluruz, çıkarız. Cumhuriyet Halk Partisi bilgisi, birikimi, deneyimi... Bütün bunları yan yana getirdiğimizde bu tablodan Türkiye'yi kurtaracak olan tek gücün, tek partinin CHP olduğunu her yerde ve her ortamda söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.



"Bizim bir tek hedefimiz var, 81 milyona hiçbir ayrım yapmadan hizmet etmek" diyen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:



"Biz halkın partisiyiz. Onlar şimdi saraylarda yaşıyorlar, biz saraylarda yaşamak istemiyoruz. Kendi evlerimizde mütevazı yaşamımızı sürdürmek istiyoruz ama bilgimizle birikimimizle topluma hizmet etmek istiyoruz. Bu tablo Türkiye'nin geleceğini karartan bir tablodur ama bu tablo umutsuzluk tablosu olmamalıdır."



Bu arada, toplantıya katılan Yargıtay tarafından 5 yıl 10 ay hapis cezası onanan ve milletvekilliği sona erinceye kadar cezasının infazının durdurulmasına karar verilen Enis Berberoğlu'na, milletvekilleri toplantı öncesi "geçmiş olsun" temennisinde bulundu.



Gündeme ilişkin konular ve yerel seçime yönelik değerlendirmelerin yapılacağı toplantı, daha sonra basına kapalı devam etti.