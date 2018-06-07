CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde KOBİ'lerin temsilcileri ve servis taşımacıları esnafıyla bir araya geldi.



Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada şöyle konuştu:



“Türkiye’yi bölgesinin yıldızı yapacağız. Yetişmiş insan kapasitemiz var, sermayemiz de var. 5 büyük ülkede büyükelçimiz yok. Bu tabloyu ters düz edeceğiz. Türkiye’yi bölgesinin yıldızı yapacağız. Teknoloji açısından da. Anadolu’nun içi boşalıyor. İlk 4 yılda Türkiye çıtayı atlamış olacak.



KOBİ’lere sıfır faizli kredi vereceğiz. Sürekli af kanunu çıkartılıyor. Türkiye Londra’ya koşuyor, bana para verin diye. 322 milyar lirayı tahsil etseydi oraya koşa koşa gitmeyecekti. Onlar bizim hayallerimize bile yanaşamazlar.”

