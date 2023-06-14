Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu Ankara'da görüştü: İmamoğlu'ndan "Güzel olacak her şey" açıklaması

28 Mayıs seçimlerinin sona ermesinin ardından kurultay sürecini başlatan CHP'de "değişim" tartışmaları sürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP kurmaylarının "değişim" ile ilgili değerlendirmeleri devam ederken İBB Başkanı ile CHP liderinin bugün Ankara'da bir görüşme gerçekleştirdi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri'nde görüşme gerçekleştirdi.

28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimleri'nden sonra 3'üncü kez bir araya gelen Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun basına kapalı görüşmesi yaklaşık 2 saat sürdü. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu toplantının ardından basın mensuplarına el sallayarak farklı araçlarla tesisten ayrıldı.