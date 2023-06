Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu Ankara'da görüştü: İmamoğlu'ndan "Güzel olacak her şey" açıklaması

EKREM İMAMOĞLU: GÜZEL OLACAK HER ŞEY



Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin ardından İstanbul'a gelen İmamoğlu, basın mensuplarının görüşme ile ilgili sorusuna İmamoğlu "Genel Başkanımızla her zaman görüşüyoruz zaten. Güzel olacak her şey" dedi.

