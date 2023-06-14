Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu Ankara'da görüştü: İmamoğlu'ndan "Güzel olacak her şey" açıklaması

CHP'de değişim tartışmaları devam ederken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Görüşme 1 saat 50 dakika sürdü.

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu Ankara'da görüştü: İmamoğlu'ndan "Güzel olacak her şey" açıklaması
CHP'de değişim tartışması

CHP'de değişim tartışması

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28 Mayıs seçimlerinin sona ermesinin ardından kurultay sürecini başlatan 'de "değişim" tartışmaları sürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP kurmaylarının "değişim" ile ilgili değerlendirmeleri devam ederken İBB Başkanı ile CHP liderinin bugün Ankara'da bir görüşme gerçekleştirdi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri'nde görüşme gerçekleştirdi.

28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimleri'nden sonra 3'üncü kez bir araya gelen Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun basına kapalı görüşmesi yaklaşık 2 saat sürdü. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu toplantının ardından basın mensuplarına el sallayarak farklı araçlarla tesisten ayrıldı.

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu Ankara'da görüştü: İmamoğlu'ndan "Güzel olacak her şey" açıklaması - 1

EKREM İMAMOĞLU: GÜZEL OLACAK HER ŞEY

Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin ardından İstanbul'a gelen İmamoğlu, basın mensuplarının görüşme ile ilgili sorusuna İmamoğlu "Genel Başkanımızla her zaman görüşüyoruz zaten. Güzel olacak her şey" dedi.

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