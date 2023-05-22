Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ ile görüştü

ÖZ: KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEYECEĞİZ

Adalet Partisi Genel Başkanı Öz de şunları söyledi: "Ata İttifakı'nı kurmuştuk, Zafer Partisi ile birlikte. Ata İttifakı maçın ilk yarısında görevini yaptı. Sinan Oğan beyi teklif ettik geldi, yüzde 5'te kaldı. İkinci tura kalan iki ittifak vardı. Demokrasinin devam etmesi için kararımızı verdik. Toplantıda Kılıçdaroğlu'nun şahsına destek kararı çıktı. Bu karar oybirliğiyle çıkmıştır. Seçim Türkiye'nin kaderini belirleyecektir. Ata İttifakı'na destek verenlere sesleniyorum. Biz bir muhalefet hareketiydik. Destek vereceğiz."

ÜMİT ÖZDAĞ İLE GÖRÜŞTÜ

Kılıçdaroğlu, daha sonra akşam saatlerinde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sonrası bir açıklama yapılmadı. Özdağ, Zafer Partisi adına yarın saat 11.00’de açıklama yapılacağını duyurmuştu.