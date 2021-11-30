Kılıçdaroğlu'dan asgari ücret açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

"Üç konfederasyon bir araya gelip bir görüş bildirdiler. Asgari ücret net olarak açıklanmalıdır. Asgari ücretin vergi dışında tutulması lazım. Üç konfederasyonu da destekliyoruz.



Ekonomide kurtuluş savaşını vermek… Şimdi sen savaş veriyorsun, iyi de bu noktaya memleketi kim getirdi? 19 yıldır bu ülkeyi Bay Kemal mi yönetiyordu? Sen yönetiyordun."

"ZAMLAR GELECEK DEDİK"

Geçmişte AKP ve MHP'ye oy verenlere sesleniyorum. Daha kışın başında bu zamlar gelmeden dedik ki 'zamlar gelecek'. 'Bir kış fonu kurun' dedik. 'Vatandaş zorluk çekmesin' dedik. Yapmadılar. KDV yerine TRT'de payını düşürdüler.

"BİZ KENDİ BELEDİYELERİMİZDE KURDUK"

Biz Kara kış fonunu kendi belediyelerimizin olduğu yerde kurduk. Çok sayıda vatandaşın elektrik, doğalgaz faturlarını ödedik. Geliyor gelmekte olan.

"ÇİFTÇİLER FAİZ KISKACINDA"

Bir çiftçi tutuklandı. İbrahim Kaya. Binlerce çiftçi faiz kıskacında. İbrahim Kaya adına sesleniyorum. Çiftçinin faiz borcunu sileceksin. Silmiyorsun, indirdim diyorsun. İndirdiysen bu rezalet ne? Biz çiftçinin faiz borcunu sıfırlayacağız.

Kadın-erkek eşitliği ile ilgili kanun teklifi hazırladık. Kadın kardeşlerime sesleniyorum; kadınlar siyasette olsun istiyorsan, eşit haklar istiyorsan, bu kanuna kim oy vermiyorsa ona 'hayır' diyeceksin. Kadınların haklarını savunuyorum. Yüzde 50 cinsiyet kotasına bakalım kim onay verecek, kim vermeyecek?"







