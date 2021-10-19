Kılıçdaroğlu'dan 'bürokrat' tepkilerine yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun gündeminde bürokratlara yaptığı çağrı ve sözleri üzerinden kendisine yöneltilen tepkiler vardı.



18 Ekim Pazartesi gününden itibaren yasadışı talimatlara uymama çağrısı yaptığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Bunları söyleyince Bremen mızıkacıları harekete geçti. Neymiş devlet memurlarını ben tehdit ediyormuşum. Neymiş bir darbeci zihniyetindeymişim" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Ben hırsızlığa bulaşmayın diyorum. Savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarmış, bulunmazsanız namertsiniz. Sarayın avukatları suç duyurusunda bulunuyormuş. Erdoğan'a hakaret içeren ifadeler varmış" diye konuştu.

CHP liderinin açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

"Devletin kurumlarına sahip çıkmak, yasal çercevede çalısmalarını özendirmek bize yakısır. Türk Lirası kar gibi eriyor, sorumlu Merkez Bankası... İzlenen politika, sıcak siyaset Merkez Bankası'na müdahale ediyor ve işini yapamıyor. Saray müdahelesi Merkez Bankası'nın sağlıklı, tutarlı karar almasını etkiliyor.



Gittik Merkez Bankası'na 'bankanıza sahip çıkın' dedik. Çok iyi yetişmiş kadrolar yerine dışardan eleman getirmek doğru değildir. Bankanın kültürünü yok eder.

Merkez Bankası'nın kasasındaki 128 milyar doları Hazine ve Maliye Bakanı'nın inisiyatifine bırakıldığını unutmadık. O paranın kimlere hangi kurdan satıldığını bilmiyoruz. Merkez Bankası'nda para var ama başkasının parası.

MHP ve AKP'ye oy verenler vicdanına sorsun, 128 milyar dolar nerede kim aldı? Satışını Merkez Bankası değil başkası yaptı. Dolar devamlı artıyor, normalde Merkez Bankası'nın müdahele etmesi lazım ama kendi doları yok baskasının doları var. Millet ittifakı olarak geldiğimizde, Merkez Bankası'nın nasıl çalıştığını, ekonominin nasıl düzeldiğini göreceksiniz."