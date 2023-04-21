Kılıçdaroğlu'ndan 14 Mayıs mesajı

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Ramazan Bayramının birinci gününde Adıyaman'a giden Kemal Kılıçdaroğlu, "İyilik için yarışmamız lazım." diyerek 14 Mayıs seçimlerine ilişkin mesaj verdi.

"Bu memlekete adaleti, hakkı, hukuku mutlaka getireceğim. Bunun için sizin desteğinize ihtiyacım var" diyen Kılıçdaroğlu, "Bu ülkenin beraber yol yürümeye ihtiyacı var. Endişe etmeyin, destek verdiğiniz sürece bu ülkeye adaleti getireceğim." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar:

"Millet İttifakı'nın diğer genel başkanları başka illerde benzer toplantılar yapıyor, onların da size selamını getirdim. İki büyükşehir belediye başkanımız İmamoğlu ve Yavaş'ın da selamını getirdim. Bayramlarda kucaklaşmaya ihtiyacımız var. toplum çok ayrıştı çok bölündü. Buradan çıkmamız lazım. Beraber olmamız lazım. Bizim kültürümüzde komşu komşunun külüne muhtaçtır der. Yeni bir siyaset anlayışının iyilik üzerine yarışan kültürün Türkiye'ye getirilmesi lazım. Bunun için mücadele ediyorum. Bunu sizin desteğinizle getireceğim.

Felaket yaşandığını biliyorum. Depremin ikinci günü buradaydım. Üçüncü kezdir geliyorum. Yaşanan sıkıntıları dinliyordum zaten. Bu felaket içinde yıkılan evleriniz, dükkanlarınız, ahırlarınız var. Tamamını biliyorum. Diyorlar ki 'Yeniden yapacağız 2 yıl ödemesiz 20 yıl taksitle paraları alacağız' diye. Size sözüm söz! Size söz veriyorum her evi, dükkanı, ahırı yeniden yapacağız ve bir kuruş almadan size teslim edeceğiz. Size devletin ev yapıp teslim edip hiçbir ücret almaması hukukun bir gereğidir. Anayasanın öngördüğü bir sözdür. Anayasal sözdür o sözün gereğini mutlaka yerine getireceğiz.

Bayram havası içinde 14 Mayıs'ı geçirip 15 Mayıs'ta inşallah yeniden kucaklağaız. Bu ülkeye huzuru barışı kardeşliği getireceğiz."

