Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ile Karamollaoğlu, yaklaşık 2 saat süren görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.



Kılıçdaroğlu, gerek heyetlerle gerekse baş başa yaptıkları görüşmenin verimli geçtiğini, ekonomi, dış politika ve gündemdeki gelişmeleri değerlendirdiklerini söyledi. Karamollaoğlu ise, görüşmelerin belli aralıklarla olmasının faydalı olduğunu, bu tür istişareleri önemsediklerini söyledi.



''TÜİK'E YAPTIĞIM ZİYARETİN ETKİLERİ GÖRÜLÜYOR''



Kılıçdaroğlu, 4 bin 253 TL olarak açıklanan yeni asgari ücrete ilişkin değerlendirilmesin sorulması üzerine şöyle konuştu:

"Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) yaptığım ziyaretin etkileri görülüyor. Asgari ücret olarak verilen rakam, eğer yılbaşını alır ve dolar kurundaki yükselmeyi görürsek aslında düşük. Yılbaşında asgari ücretli net 384 dolar gelir elde ediyordu, eğer aynı kur 15 lira üzerinden hesap alınırsa 5 bin 760 lira olması lazım. Şimdi 4 bin 250 lira net oldu. 4 bin 250 lirayı yadırgamıyoruz. Eğer enflasyonu ve fiyat artışlarını kontrol ederlerse, 4 bin 250 lirayı en azından asgari ücretli kardeşlerimiz biraz nefes alarak sürdürebilirler. Bütün mesele enflasyonun kontrol edilip edilmemesinde yatıyor.''

''VATANDAŞIN GEÇİNEBİLECEĞİ BİR ÜCRET OLMALI''

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ise eskiden cumhurbaşkanları ve başbakanların asgari ücret açıklamadığını belirterek, şunları söyledi:



"Önceden asgari ücreti, komisyon başkanları açıklardı. Şimdi bizzat Cumhurbaşkanı açıklama yapma gereği duyuyor. Burada da önem verdiği husus, nispet. Yani ben bunu, 'Büyük bir artış meydana geldi' manasında anlıyorum. Ama enflasyon rakamlarını, doları, euroyu dikkate alarak; bunun bir vatandaşın gündelik geçimini sağlayıp sağlayamayacağına göre değerlendirmek gerekir. 4 bin 250 lira hakikaten iyi bir rakam, fena bir rakam değil. Ama vatandaş geçinemiyorsa 4 bin 250 değil, 5 bin 250 olsa da farkı olmaz. Mühim olan bu asgari ücretle 4 kişilik bir ailenin kendi ihtiyacını karşılayabilmesidir. Asgari ücret açlık sınırında olamaz, açlık sınırının altında hiç olamaz. Kaç olursa olsun, ben rakamın üzerinde durmuyorum. Vatandaşın geçinebileceği bir ücret olmalı. Onun için de enflasyonun yüksek olduğu bir dönemde rakamların üzerine odaklanmak doğru bir yaklaşım olmuyor. Eğer yapılan zam, açlık sınırı ve enflasyonun altında kaldıysa zam değildir.''