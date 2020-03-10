Kılıçdaroğlu: Parlamentoda kavga istemiyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Kadınlar İstanbul'da yürümek istedi. Yasak getirdiler. Hangi gerekçeyle yasak getirdiniz? Yasakçı zihniyete ve yasağı getirenlere karışıyız.

Yalova Belediye Başkanımızı engellemeye çalıştılar. Kendisini halkın oylarıyla yenemedikleri için idari kararlarla Vefa Salman'ı nasıl uzaklaştırabiliriz arayışına girdiler. Bir yolsuzluk var, tamam. Bunu saptayan namuslu bir memur. Belediye başkanına haber veriyor, belediye başkanı incelemeden sonra cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunuyor. Sonunda belediye başkanı açığa alınıyor. Oylama sonucu bir AK Partili vekaleten başkan seçiliyor.

Halkın oyuyla seçilen belediye başkanının başımızın üzerinde yeri vardır. Demokrasiye darbe vuruluyor. Onun seçtiği değil İçişleri Bakanı'nın seçtiği, belirlediği kişi getiriliyor. Demokrasi derken parlamentodan söz etmek isterim.