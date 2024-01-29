Kilise saldırısında yeni ayrıntılar

SİLAH TUTUKLUK YAPINCA KORKUP KAÇTILAR



Öte yandan şüphelilerin olayda kullandığı aracın 1 yıl önce Polonya’dan Türkiye’ye getirildiği, aracın bu süre içerisinde hiç trafiğe çıkmadığı, olay günü şüpheliler tarafından kullanıldığı belirlendi.



Aracı getiren kişinin ise 2 gün kaldıktan sonra geri döndüğü öğrenildi. Ayrıca olay günü saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerden A.K.’nin silahının tutukluk yapması sonucu, şüphelilerin panik yapıp kaçtığı ortaya çıktı.

POLONYA BAŞKONSOLOSU DA AYİNDEYDİ

Saldırı anında Polonya'nın İstanbul Başkonsolosu Witold Lesniak'ın da ailesiyle ayinde olduğu öğrenildi.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE TELEFONU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kilise rahibi Anton Bulai ve Polonyalı Başkonsolos Lesniak ile bir telefon görüşmesi yaparak taziye ve geçmiş olsun dileklerini iletti.



Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da saldırıyı ''Sadece camiler değil, kiliseler, diğer sinagoglar her zaman dokunulmazdır bizim inancımıza göre.'' sözleriyle kınadı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtları da inceleniyor. Saldırının arka planı, zanlıların yardım alıp almadığı araştırılıyor. Saldırıyla ilgili bir başsavcıvekili ve iki cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

