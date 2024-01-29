Kilise saldırısında yeni ayrıntılar

İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne 28 Ocak'ta Pazar ayini sırasında maskeli iki kişi tarafından silahlı saldırı yapıldı.
Kurşunların hedefi olan 52 yaşındaki Tuncer Murat Cihan isimli bir Türk vatandaşı hayatını kaybetti. Cihan'ın zihinsel engelli olduğu öğrenildi.
Çevredekiler, Tuncer Murat Cihan'ın düzenli olarak ayinlere katıldığını ve herhangi bir husumetlisinin bulunmadığını söyledi.
SALDIRGANLAR YAKALANDI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Rus ve Tacik asıllı 2 katil zanlısının yakalandığını duyurdu.
Bakan Yerlikaya, saldırganların DAEŞ mensubu olduğunun değerlendirildiğini belirtti.
NTV EKİBİ SALDIRININ OLDUĞU KİLİSEDE
NTV ekibinden Sinan Kunter, saldırının olduğu kiliseye girdi. Kilisedeki kurşun izleri dikkat çekti.
SALDIRIDA YENİ AYRINTILAR
Operasyona ve şüphelilere ait yeni bilgiler ortaya çıktı. Gözaltına alınanların Tacikistan, Rusya ve Türkiye vatandaşı oldukları belirlendi.
150 kişilik özel bir ekip tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında önce şüphelilerin araçları tespit edildi.
Aracın yol güzergahını takip eden ekipler, şüphelilerin Başakşehir Güvercintepe Mahallesi’ne gittiğini belirledi.
GÖZALTI SAYISI YÜKSELDİ
Burada tespit ettikleri adreslerin yakınlarında kar maskelerini de bulan ekipler adreslere operasyon yaptı. Operasyonlarda saldırıyı gerçekleştiren Tacikistan uyruklu A.K. ile Rusya uyruklu D.T. ile birlikte saldırıyla ilgisi olduğu tespit edilen 51 kişi gözaltına alındı.
23’Ü SINIR DIŞI EDİLECEK
Şüphelilerden 23’ü sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edilirken 28 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.
SİLAH TUTUKLUK YAPINCA KORKUP KAÇTILAR
Öte yandan şüphelilerin olayda kullandığı aracın 1 yıl önce Polonya’dan Türkiye’ye getirildiği, aracın bu süre içerisinde hiç trafiğe çıkmadığı, olay günü şüpheliler tarafından kullanıldığı belirlendi.
Aracı getiren kişinin ise 2 gün kaldıktan sonra geri döndüğü öğrenildi. Ayrıca olay günü saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerden A.K.’nin silahının tutukluk yapması sonucu, şüphelilerin panik yapıp kaçtığı ortaya çıktı.
POLONYA BAŞKONSOLOSU DA AYİNDEYDİ
Saldırı anında Polonya'nın İstanbul Başkonsolosu Witold Lesniak'ın da ailesiyle ayinde olduğu öğrenildi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE TELEFONU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kilise rahibi Anton Bulai ve Polonyalı Başkonsolos Lesniak ile bir telefon görüşmesi yaparak taziye ve geçmiş olsun dileklerini iletti.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da saldırıyı ''Sadece camiler değil, kiliseler, diğer sinagoglar her zaman dokunulmazdır bizim inancımıza göre.'' sözleriyle kınadı.
Çevredeki güvenlik kamerası kayıtları da inceleniyor. Saldırının arka planı, zanlıların yardım alıp almadığı araştırılıyor. Saldırıyla ilgili bir başsavcıvekili ve iki cumhuriyet savcısı görevlendirildi.
İSTANBUL LATİN KATOLİK KİLİSESİ HAVARİSEL REİSİ PALINURO'DAN AÇIKLAMA
İstanbul Latin Katolik Kilisesi Havarisel Reisi Massimiliano Palinuro, saldırıyla ilgili yazılı açıklama yayımladı.
''TÜM KOLLUK KUVVETLERİNE MİNNETTARLIĞIMIZI İFADE EDİYORUZ''
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"28 Ocak 2024 tarihinde episkoposluğumuza bağlı olan Büyükdere Meryem'in Doğuşu Katolik Kilisesi'nde meydana gelen elim saldırıdan sonra 12 saat gibi kısa bir süre içerisinde olayın faillerini ve bağlantılı oldukları kişileri yakalama başarısını gösteren, başta İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya olmak üzere tüm kolluk kuvvetlerine minnettarlığımızı ifade ediyoruz. Bu vesile ile İstanbul'daki Katolik cemaatlerinin kiliselerinde ibadetleri süresince güvenlik önlemlerinin artırılması ve sıkılaştırılması hususunda sizlerin yoğun desteğine ihtiyaç duyduğumuzu beyan ederiz. Asırlar boyunca tüm dinlerin kardeşçe yaşadığı İstanbulumuzda bu karşılıklı sevgi ve saygı ikliminin devam edebilmesi için gösterdiğiniz çaba için müteşekkiriz.
''ÜLKEMİZİ VE İNSANLARIMIZI ÇOK SEVİYORUZ''
İstanbul’daki yaşayan Katolikler olarak ülkemiz insanlarının samimi kardeş sevgisini, vicdanını ve misafirperverliğini biliyoruz. Ülkemizi ve insanlarımızı çok seviyoruz. Terör eylemi aracılığıyla dehşet dalgası yaydığını sanarak kiliselere kendimizi kapatıp kapılarımızı içeriden kilitleyeceğimizi düşünen kişi ve grupların bunu başaramayacaklarını belirtmek isteriz.''
SANTA MARIA KİLİSESİ NEREDE?
Saldınının gerçekleştiği kilisenin köklü bir geçmişi var. Meryem Ana Doğuş Kilisesi veya Santa Maria İtalyan Latin Katolik Kilisesi (İtalyanca: Convento Nativita della B.V. Maria di Büyükdere) İstanbul'un Sarıyer ilçesi, Büyükdere semtinde bulunmaktadır.
İstanbul Boğazı'nda bulunan tek Latin Katolik Kilisesi'dir. İnşaatına 1864 yıllarında başlanmış ve 1866 yılında ibadete açılmıştır. Mimar Gaspare Fossati tarafından Neoklasik tarzda, iki katlı ve bazilika planlı bir kilise olarak tasarlanmıştır.
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