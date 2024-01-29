Kilise saldırısı hakkında en son ne biliyoruz?

SALDIRI NASIL GERÇEKLEŞTİ?



28 Ocak'ta yapılan saldırı, güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi. Kayıtlarda önce iki kişinin kiliseye yakın bir bir sokakta maskeli ve siyah kıyafetler içinde yürüdüğü görülüyor.

Saldırı sonrası yapılan ilk açıklamalarda, iki saldırganın kiliseye yakın bir sokak duvardan atlayarak, bölgeye geldiği belirtildi. Daha sonra saldırganların kilise yakınına kadar bir araçla geldikleri de ifade edildi. İkinci kayıtta, kilise içindeki durum görülüyor.

Görüntülerde ayin başladıktan sonra bir kişinin içeriye girdiği görülüyor.



Bu kişi içeri girmeden cemaatin bir gürültü duymuş gibi davrandığı anlaşılıyor.



Bazı cemaat üyeleri kapıya bakıyor. Muhtemelen yaşamını yitiren Tuncer Murat Cihan olduğu tahmin edilen kişi, girişin sağında sıralara yaklaşırken kilise kapısında saldırganlardan biri beliriyor.



Bu sırada ikinci saldırgan muhtemelen havaya ateş ediyor. Saldırganlardan birisi doğrudan Cihan'a ye yöneliyor kafasına vuruyor veya ateş ediyor. Cihan yere düşerken saldırganın yeniden ateş ettiği tahmin ediliyor.



Cemaat panikle kiliseyi terk ediyor. Bazı cemaat üyeleri sıraların altına saklanıyor. Saldırganlardan birisi kapıda beklemeye devam ederken, ikinci saldırgan sıraların ortalarına kadar geliyor. Bu saldırgan silahının tutukluluk yaptığı izlenimi veren hareketler yapıyor. Kapı yakınlarında duran ikinci saldırgan da yere birşey düşürüp alıyor. Bir süre sonra iki saldırgan kiliseden ayrılıyor.