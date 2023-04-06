Kilis'te kaybolan 9 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kuyudaki suyun tahliyesi için çalışma başlatıldı. Suyun kuyudan çekilmesinin ardından kız çocuğunun cansız bedeni, yaklaşık 12 metrelik kuyudan çıkarıldı.



Mercimek'in boynuna briket bağlandığı öğrenildi.



Küçük kızın cansız bedeni, otopsi için Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.