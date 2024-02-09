Kiracısına çatalla saldırdı. Mahkeme silah saydı, 7 yıl hapis cezası verdi

Bakırköy’de kira zammını kabul etmeyen kiracısına hakaret ederek çatalla yaralayan ve evde bulunan bir kişiye de saldıran ev sahibi Mehmet Cengiz Bilik ile 2 diğer sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.



Bakırköy 39. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Nizam Şimşek ile taraf avukatları katıldı.



7 YIL 1 AY HAPSİNE HÜKMEDİLDİ



Sanık savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Mehmet Cengiz Bilik’in Nadir Önüç ve Guldzhakhan Krıtchkaıa'yı "silahla basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralama" suçundan toplam 20 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.



Mahkeme sanık Bilik’in "silahla tehdit" suçundan ise 3 yıl 1 ay 15 gün, "mala zarar verme" suçundan 3 ay 10 gün, "cebir suretiyle birden fazla kişiyle konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 1 yıl 8 ay, "hakaret" suçundan ise 4 ay 5 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi.



Sanık Bilik tüm bu suçlardan toplamda 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Öte yandan sanıklar Nizam Şimşek ve Serdar Ok’un ise "birden fazla kişi ile tehdit" suçundan 2 yıl 1 ay hapisle cezalandırılmasına hükmedildi.



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