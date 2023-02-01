Kırıkkale'de çiçek alarmı | Onlarca küçükbaş hayvan öldü, diğerleri karantinaya alındı

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesine bağlı Sulubük köyünde bir yetiştiricinin 100'ün üzerindeki küçükbaş hayvanı, çiçek hastalığından dolayı öldü.

Karakeçili Kaymakamlığınca yapılan yazılı açıklamada, ilçeye bağlı köy ve mahallelerde hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla küçükbaş hayvanların 10 gün süreyle ahır ve sallarda tutulması kararının alındığı bildirildi.



"Kaymakamlık emri" kararıyla, küçükbaş besi işletmesindeki hayvanların bulaşıcı hastalıklardan korunmasının hedeflendiği, tüm vatandaşlara ve kurumlara tebliğ edildiği belirtildi. Karara uymayanlara ise 5326 sayılı kabahatler kanunun 32. maddesince cezai işlem uygulanacağı ifade edildi.



"TEDBİR ALDIK"

Köyde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Orhan Güney ise, komşusunun hayvanlarında çıkan çiçek hastalığından dolayı tedbir aldıklarını belirterek, "Bizim köyde komşumuzun hayvanlarında çıkan çiçek hastalığından dolayı hayvanlarımızda tedbir aldık. Hayvanlarımızı dışarı çıkartmıyoruz sadece avlunun içerisinde dolandırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Köylerinde ilk defa çiçek hastalığının çıktığını anlatan Güney, "Hastalık geçene kadar hayvanlarımızı dışarı çıkartmıyoruz. Aşıyı yaptırdıktan sonra da hayvanlarımızı 6 gün daha dışarı çıkartmayacağız. Köyümüze bu zamana kadar böyle bir hastalık gelmedi." diye konuştu.