Gözaltında işkence davasında sanık polise hapis cezası

Gözaltında şiddet davasında polisin cezası belli oldu. İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık polis Serhat K. katılırken, şikayetçi katılmadı. Duruşmada, Taksim Şehit Haşim Taştan Polis Karakolu'nda görevli polis Sümeyye K. tanık olarak dinlendi.



Sümeyye K. olay sırasında olmadığını belirterek "Şikayetçinin ifadesini hastane odasında aldık. İfade verirken durumu kötü değildi. Zaten sakıncalı bir durum olsaydı biz ifade almazdık. Doktorlar da ifade vermesine izin vermezlerdi. Durumunda herhangi bir olağandışılık görmedim. Dövüldüğüne dair konuşması olmadı." dedi.



Şikayetçinin ifadesini alan diğer polis Osman D. ise nöbet kulübesinde nöbette olduğunu, bazı bağrışmalar duyduğunu, nöbet kulübesinde olduğu için ayrılıp seslerin geldiği yere gidemediğini, şikayetçinin ifadesini Sümeyye K. ile birlikte aldıkladıklarını anlatarak şikayetçinin sağlığının iyi göründüğünü, olağandışı bir vaziyet görmediğini belirtti.



Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde doktor Tuğba K. tanık olarak verdiği ifadesinde, "Şikayetçiyi hastaneye müracaat etmesi nedeniyle tanırım. Kendisini ameliyat öncesi anestezi hazırlığı için muayene ettim. Normalde herhangi bir şikayeti yoktu. Sigara içen hastaları anestezi öncesi muayene ediyoruz. Cerrahi kliniğinde yatıyordu. Rutin işlemlerimizi yaptık. Ne sorunu olduğu konusunda ve bu sorunun neden kaynaklandığı konusunda bana bir anlatımda bulunmadı. Daha sonra gerekli işlemleri yaptık. Bu şahsı bir kez gördüm. Bana polis merkezinde dövüldüğü, darbedildiği şeklinde bir anlatım ve şikayette bulunmadı." diye konuştu.



ŞİKAYETÇİ AVUKATI TUTUKLANMASINI TALEP ETTİ



Şikayetçi Samet G.'nin avukatı Suat Ateş, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek sanığın tutuklanmasını talep etti.



"EYLEMİN İŞKENCE SUÇUNUN TÜM UNSURLARINI TAŞIMADIĞI.."



Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu ancak eyleminin de işkence suçunun tüm unsurlarını taşımadığını belirterek "Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mütalaaya karşı söz verilen sanık polis Serhat K. son sözünde, geçici olarak başka bir ilde görev yaptığını, şikayetçinin dini değerlere karşı sinkaflı cümle kullanılmasına karşı sesinin yükseldiğini, başkaca kastı ve kabahati olmadığını öne sürdü.



HAKSIZ TAHRİK VE TAKDİRİ İNDİRİM UYGULANDI



Mahkeme heyeti, sanık polise haksız tahrik altında "Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan önce 6 yıl 9 ay hapis cezası verdi.



Sanığın sabıkasız oluşu ve cezanın geleceği üzerindeki etkisini dikkate alan heyet, indirim uygulayarak sanığı 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.



"İNDİRİM YAPILMASI HAKKANİYETE UYGUN DEĞİLDİR"



Şikayetçi Samet G.'nin avukatı Suat Ateş, "Suçu haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle cezadan indirim yapılmıştır. Görüntüler haliyle mevcuttur. Müvekkilimin en ufak bir eylemi olmamasına karşın sanığın cezasından indirim yapılması hakkaniyete uygun değildir. Ayrıca sanık halen aktif olarak polis memuru olup hakkında tutuklama talep etmiş olmamıza rağmen en basit bir adli kontrol hükümlerine dahi hükmedilmeyip talebimiz reddedilmiştir" diyerek üst mahkemeye itirazda bulunacaklarını belirtti.



NE OLMUŞTU?



Samet G. birkaç arkadaşını babasının çalıştığı apartta misafir etti. Samet G. film setine ait ve babasının üstüne zimmetli olan spot ışıkları, avize ve saç kurutma makinesinin aparta misafir ettiği kişiler tarafından çalındığını fark etti. Samet G. bu olay nedeniyle hırsızlık şüphelisi Halil K. ile kavga etmesi sonrasında gözaltına alındı.



Samet G. götürüldüğü Taksim Şehit Haşim Taştan Polis Karakolu'nda suçsuzluğunu anlatmaya çabaladı ancak başarılı olamadı.



İddiaya göre, Samet G. polise mağdur olduğunu, neden azarlandığını sorup "Allah'a peygambere biraz inancınız varsa önce bizi dinleyin." deyince polis Serhat K'dan "Allah'ı, kitabı senden mi öğreneceğim." şeklinde yanıt aldı.



Samet G. ayakkabılarını çıkardığı sırada da polis memuru Serhat K. tarafından ensesinden tutularak dövdü. Ayağa kalkan Samet G.'yi polis Serhat K. tekmeleyip diziyle testislerine vurdu. Olaya diğer polis ve bekçiler de müdahale etti.



Ağrısının ciddi olduğunu söyleyen Samet G'nin cinsel organında şişlik gördüğü halde hastaneye gitmesine müsaade edilmeyerek ifadesi alındı.



İfade sonrasında prosedür gereği Taksim İlkyardım Hastanesi'ne götürülen Samet G. oradan hemen Okmeydanı Hastanesi'ne sevk edilerek acilen ameliyata alındı. Şikayetçi Samet G'nin testislerden biri ağır derece tahribata uğradığı gerekçesiyle ameliyatla alındı.

