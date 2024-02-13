Kırıkkale'de emlakçı cinayeti

Kırıkkale'de husumetlisi tarafından bıçaklanan 25 yaşındaki emlakçı Güven Mert Yıldırım hayatını kaybetti.

Kırıkkale'de emlakçı cinayeti

'de Tepebaşı Mahallesi 634'üncü Sokak'ta öğle saatlerinde alacak anlaşmazlığı nedeniyle husumetli oldukları öğrenilen E.E. ve emlakçı Güven Mert Yıldırım (25) arasında tartışma çıktı.

Apartmanın içinde devam eden tartışma, kavgaya dönüştü. E.E., üzerindeki bıçakla Yıldırım'a saldırdı.

Kırıkkale'de emlakçı cinayeti - 1 Güven Mert Yıldırım

Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Güven Mert Yıldırım'ın aldığı bıçak darbeleri ile hayatını kaybettiğini belirledi.

Yıldırım'ın cenazesi, adli tıp kurumunun morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin gözaltına aldığı E.E.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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