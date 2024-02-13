Kırıkkale'de yapılan şok uygulama: 6 şüpheli yakalandı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, şehir merkezinde yapılan şok uygulamada çeşitli suçlardan aranan 4'ü hükümlü, 6 şüpheli yakalandı.

8-9 Şubat'ta gerçekleştirilen şok uygulamalarda durumundan şüphelenilen şüphelilerin GBT (genel bilgi toplama) sorgusu yapıldı. Sorgusu yapılan şüphelilerden M.K.'nin 4 yıl 2 ay, B.S.'nin "hırsızlık" suçundan 2 yıl 6 ay, N.Ç.'nin "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan 7 ay 15 gün, O.Y.'nin "basit yaralama" suçundan 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası, H.Ç.'nin ise "seyirden yasaklı kişinin kanunda belirtilen şekilde kolluk kuvvetine müracaat etmemesi" suçundan bin 120 lira adli para cezası bulunduğunu tespit edildi.

T.Y.'nin de "uyuşturucu madde ticaret ve tehdit" suçlarından aranması bulunduğu tespit edildi. Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi, şüpheli T.Y. hakkında da adli işlem yapıldı.