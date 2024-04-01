Kırklareli Seçim Sonuçları 2024: Kırklareli Belediye Seçim Sonuçlarını Kim Kazandı? Kırklareli İlçe İlçe Yerel Seçim Sonuçları

KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANI DERYA BULUT KİMDİR?

Derya Bulut, 1981 yılında Kırklareli'nde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini doğduğu şehirde tamamlayan Bulut, Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olduktan sonra yüksek lisans eğitimini Başkent Üniversitesinde yaptı.