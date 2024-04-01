Kırklareli Seçim Sonuçları 2024: Kırklareli Belediye Seçim Sonuçlarını Kim Kazandı? Kırklareli İlçe İlçe Yerel Seçim Sonuçları

Kırklareli seçim sonuçları verileri paylaşıldı. 2024 Türkiye yerel seçimlerinde Kırklareli Belediye Başkanlığını MHP'den aday gösterilen Derya Bulut kazandı. Peki, Kırklareli Belediye başkanı kaç oy aldı, yüzde kaç oyla kazandı? İşte Kırklareli Belediye başkan adayları ve aldıkları oy oranları..
Açılan Sandık: %100
CHP adayı MEHMET SİYAM KESİMOĞLU: 20.770 - Yüzde 40.71
MHP adayı DERYA BULUT 21.173- Yüzde 41.50
Kırklareli İLÇE İLÇE 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI ANLIK VE CANLI NASIL TAKİP EDERİM?
31 Mart 2024 Kırklareli seçim sonuçları, Kırklareli ilçe ilçe seçim sonuçları, canlı seçim haritası, 2024 seçimlerine ilişkin son dakika gelişmeleri, parti ve belediye başkan adayları seçim sonuçları secim.ntv.com.tr sayfasından anlık olarak takip edilebilecek.
Öte yandan NTV sosyal medya hesaplarından Kırklareli YSK seçim sonuçları anlık olarak dakika dakika paylaşılacak.
31 Mart 2024 Kırklareli Seçim Adayları
Ali Dermenci Seçim Sonuçları
Gülfere Hastürk Seçim Sonuçları
Aslı Eligüzel Seçim Sonuçları
Metin Kayalı Seçim Sonuçları
Zekai Narin Seçim Sonuçları
Mizgin Özkurt Aksu Seçim Sonuçları
Selçuk Bağış Seçim Sonuçları
Özer Akyol Seçim Sonuçları
Sacit Erkan Seçim Sonuçları
Metehan Arslan Seçim Sonuçları
Halit Elifbaş Seçim Sonuçları
Mehmet Siyam Kesimoğlu Seçim Sonuçları
Muhammed Salih Karaynir Seçim Sonuçları
Taylan Timur Seçim Sonuçları
Emre Can Yavuz Seçim Sonuçları
Mehmet Yetimova Seçim Sonuçları
Derya Bulut Seçim Sonuçları
Ozan Aşkın Seçim Sonuçları
Rıfat Rafael Haleva Seçim Sonuçları
Mehmet Metin Dursun Seçim Sonuçları
Buşra Taşkın Seçim Sonuçları
Fatih Şeneker Seçim Sonuçları
Ufuk Özen Seçim Sonuçları
Erol Üstündağ Seçim Sonuçları
Serdar Türker Seçim Sonuçları
Kırklareli ilçe ilçe seçim sonuçları:
Merkez Seçim Sonuçları
Babaeski Seçim Sonuçları
Demirköy Seçim Sonuçları
Kofçaz Seçim Sonuçları
Lüleburgaz Seçim Sonuçları
Pehlivanköy Seçim Sonuçları
Pınarhisar Seçim Sonuçları
Vize Seçim Sonuçları
KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANI DERYA BULUT KİMDİR?
Derya Bulut, 1981 yılında Kırklareli'nde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini doğduğu şehirde tamamlayan Bulut, Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olduktan sonra yüksek lisans eğitimini Başkent Üniversitesinde yaptı.
2019 seçimlerinde de aday gösterilen Derya Bulut, evli ve iki çocuk babasıdır.
PARTİLERİN OY PUSULASINDAKİ YERLERİ
Seçime katılacak siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri kurayla belirlendi. Kuradaki sırayla oy pusulasında partiler şöyle sıralandı:
Millet Partisi 26, MHP 31, HÜDAPAR 20, Yeni Türkiye Partisi 17, Gelecek Partisi 16, Sol Parti 3, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Memleket Partisi 5, Aydınlık Demokrasi Partisi 30, Demokratik Sol Parti 7, Adalet Birlik Partisi 23, Emek Partisi 19, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Güç Birliği Partisi 25, Milli Yol Partisi 27, AK Parti 1, Yeniden Refah Partisi 8, Zafer Partisi 12, CHP 18, Ocak Partisi 22, Vatan Partisi 35, Saadet Partisi 34, Anavatan Partisi 6, Türkiye İşçi Partisi 32, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Anadolu Birliği Partisi 11, Genç Parti 29, Demokrat Parti 24, Adalet Partisi 28, Demokrasi ve Atılım Partisi 33, İYİ Parti 2, Büyük Birlik Partisi 4, Türkiye Komünist Partisi 10, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Hareketi 14.
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