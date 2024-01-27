Kırklareli'de kar yağışı

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Karayolları ekipleri ulaşımın aksamaması için çalışma yapıyor.

Kırklareli'de kar yağışı

'nin yüksek kesimlerinde başladı.

Kar yağışı Demirköy ve Kofçaz ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda etkili oluyor.

Demirköy ilçesinin Mahya Tepesi ile Jandarma Kule mevkileri kısa sürede beyaza büründü.

Karayolları 15. Şube Şefliği ve İl Özel İdaresi ekipleri, yağışın yoğun olduğu kesimlerde ulaşımın aksamaması için küreme ve tuzlama çalışmasında bulunuyor.

Kar yağışının gün boyu etkili olması bekleniyor.

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