"Kirli Sepeti" dizisine Medine’nin kardeşi Esma geliyor (Aslıhan Kapanşahin kimdir?)

MedYapım imzalı Kirli Sepeti dizisinin ekibine yeni oyuncular katılmaya devam ediyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, diziye son olarak genç yıldız Aslıhan Kapanşahin dahil oldu.

ASLIHAN KAPANŞAHİN KİMDİR?

Aslıhan Kapanşahin, 2 Kasım 2000 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Orta öğretim eğitimini Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü’nde tamamladı. Kameralar ile henüz 11 yaşındayken tanışan Kapanşahin, ilk kez "Küçük Melek" adlı televizyon dizisi ile izleyici karşısına geçti.

Rol aldığı diziler: Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Mine Mollaoğlu, 2019) Ufak Tefek Cinayetler (N,ilay, 2018) 7 Yüz (Elif, 2017) Yeter (2016) Paramparça (2015) Not Defteri (2014) Göl Zamanı(2014) Güneşi Gördüm (2009) Farklı Boyut (2011) Küçük Melek (2011) Rol aldığı sinema filmleri: Karışık Kaset (2014) Aşk Ağlatır (2013)





