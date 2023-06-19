Kırmızı ışıkta geçti, kazaya neden oldu: Hamile kadın bebeğini kaybetti, 4 kişi yaralandı

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bulunan 50. Yıl Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı'nda geçtiğimiz salı günü saat 00.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
İddiaya göre Küçükköy istikametinden gelerek evine gitmek için kavşakta bulunan ışıklardan dönüş yapmaya hazırlanan 34 TK 0112 plakalı otomobil sürücüsü Onur Algül yeşil ışığın yanmasıyla hareket etti. Bu sırada Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı üzerinden gelerek kırmızı ışık ihlali yapan M.E.Ç. yönetimindeki 34 GPT 905 plakalı otomobil ile Algül'ün aracı çarpıştı.
Kazada sürücünün 8 aylık hamile eşi Ebru Algül ağır şekilde yaralanırken, Onur Algül, kızları Masal Mina Algül, yakınları Mansur Çiçek ise hafif şekilde yaralandı.
Olayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılara o esnada başka bir olaya gittikleri esnada kazayı fark eden sağlık ekipleri müdahale etti.
HAMİLE KADIN 8 AYLIK BEBEĞİNİ KAYBETTİ
Yaralı vatandaşlar ambulanslarla Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Beyin kanaması nedeni ile yoğun bakıma kaldırılan Ebru Algül'ün 8 aylık bebeğini kaybettiği ayrıca hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Acılı baba Onur Algül'ün ise kendi elleriyle bebeğini toprağa verdi.
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