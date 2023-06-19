Kırmızı ışıkta geçti, kazaya neden oldu: Hamile kadın bebeğini kaybetti, 4 kişi yaralandı

Kazada sürücünün 8 aylık hamile eşi Ebru Algül ağır şekilde yaralanırken, Onur Algül, kızları Masal Mina Algül, yakınları Mansur Çiçek ise hafif şekilde yaralandı.



Olayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılara o esnada başka bir olaya gittikleri esnada kazayı fark eden sağlık ekipleri müdahale etti.



HAMİLE KADIN 8 AYLIK BEBEĞİNİ KAYBETTİ



Yaralı vatandaşlar ambulanslarla Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Beyin kanaması nedeni ile yoğun bakıma kaldırılan Ebru Algül'ün 8 aylık bebeğini kaybettiği ayrıca hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.



Acılı baba Onur Algül'ün ise kendi elleriyle bebeğini toprağa verdi.