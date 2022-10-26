Kış lastiği ne zaman takılır? Hangi araçlar için zorunlu? (2022 kış lastiği uygulaması)

Kış lastiği uygulamasının ne zaman başlayacağına yönelik araştırmalar, araç sahibi binlerce kişi tarafından sorgulanmaya başladı. Her yıl belirli tarihlerde başlayan kış lastiği uygulaması öncesinde, uygulamanın hangi araçlarda zorunlu olduğu merak ediliyor. Peki, kış lastiği ne zaman takılır?

Kış lastiği ne zaman takılır? Hangi araçlar için zorunlu? (2022 kış lastiği uygulaması)

lastiği ne zaman takılır? sorusu, havaların soğuması ve don olaylarına karşı şimdiden tedbir almak isteyen kişiler tarafından sorgulanıyor. Her yıl belirli tarihlerde yapılan kış lastiği uygulaması öncesinde, hangi araçlar için bu uygulamanın zorun olacağı araştırılıyor. Peki, kış lastiği ne zaman takılır? Hangi araçlar için zorunlu?

KIŞ LASTİĞİ NE ZAMAN TAKILIR?

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl 1 Aralık'ta başlamaktadır.

Buna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanmaktadır.

Kış lastiği ne zaman takılır? Hangi araçlar için zorunlu? (2022 kış lastiği uygulaması) - 1

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI HANGİ ARAÇLAR İÇİN ZORUNLU?

Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşıyor.

Bu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor.

Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuşu ve yüksek güvenlik sağlıyor.

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