Aranan hayvan hırsızına operasyon

Aydın’da büyük ve küçükbaş hayvan hırsızlığı suçundan 1,5 yıldır aranan ve hakkında hapis cezası bulunan şüpheli, jandarmanın operasyonuyla kıskıvrak yakalandı.

Aranan hayvan hırsızına operasyon

İl Jandarma Komutanlığı JASAT, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığınca aranan bir şahsın yakalanması amacıyla koordineli bir operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre ekipler, “Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Hırsızlığı” suçundan 1,5 yıldır aranan ve hakkında kesinleşmiş 10 yıl 8 ay hapis cezası bulunan M.K. isimli şüpheli şahsın, hayvancılık yaptığı Didim ilçesinden ayrılarak kullandığı araç ile yakalanmamak için farklı güzergahlardan Denizli’ye gideceğini tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, eşzamanlı çalışmayla şüpheliyi, Bozdoğan ilçesi Örentaht Mahallesi’nde yapılan takip sonucu yakaladı. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli hakkında ayrıca “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak” suçundan adli işlem yapıldı. Hükümlü adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

"Hayvanları Çevreyi ve Doğayı Koruma Derneği"nde horoz dövüşü: 29 kişi tutuklandı

"Hayvanları Çevreyi ve Doğayı Koruma Derneği"nde horoz dövüşü: 29 kişi tutuklandı

Haberi Görüntüle

TÜRKİYE HABERLERİ

Kamyona saplanan otomobil hurda yığınına döndü: 1 ölü

Kamyona saplanan otomobil hurda yığınına döndü: 1 ölü

Zonguldak'ta zincirleme kaza: 6 yaralı

Zonguldak'ta zincirleme kaza: 6 yaralı

Eşi ve oğlunu öldürüp intihar etti

Eşi ve oğlunu öldürüp intihar etti

Tekirdağ'da bir evde 3 kişi ölü bulundu

Tekirdağ'da bir evde 3 kişi ölü bulundu

Depreme küs yakalandılar: 5 gün enkaz başında beklediği nişanlısıyla tedavisi bitince evlendi

Depreme küs yakalandılar: 5 gün enkaz başında beklediği nişanlısıyla tedavisi bitince evlendi

Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı

Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...