Kış lastikleri ne zaman takılacak? Hangi araçlarda zorunlu? (2023 kış lastiği uygulaması)

2023 kış lastiği uygulaması için geri sayım başladı. Her yıl belirli tarihler arasında başlayan kış lastiği takma zorunluluğunun ne zaman başlayacağı ve hangi araçları kapsadığı merak ediliyor. Peki, kış lastikleri ne zaman takılacak?



KIŞ LASTİĞİ NE ZAMAN TAKILIR?



Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl 1 Aralık'ta başlamaktadır.



Buna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanmaktadır.