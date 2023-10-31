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Kış lastikleri ne zaman takılacak? Hangi araçlarda zorunlu? (2023 kış lastiği uygulaması)

Kış lastiklerinin ne zaman takılacağına yönelik tarih araştırmaları, kış aylarına kısa bir zaman kalmasıyla birlikte sorgulanıyor. Araç sahibi vatandaşlar tarafından sorgulanan kış lastiği uygulamasının başlayacağı tarih belli oldu. Peki, 2023 kış lastikleri ne zaman takılacak, hangi araçlarda zorunlu olacak?

Kış lastikleri ne zaman takılacak? Hangi araçlarda zorunlu? (2023 kış lastiği uygulaması)

2023 kış lastiği uygulaması için geri sayım başladı. Her yıl belirli tarihler arasında başlayan kış lastiği takma zorunluluğunun ne zaman başlayacağı ve hangi araçları kapsadığı merak ediliyor. Peki, kış lastikleri ne zaman takılacak?

KIŞ LASTİĞİ NE ZAMAN TAKILIR?

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl 1 Aralık'ta başlamaktadır.

Buna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanmaktadır.

Kış lastikleri ne zaman takılacak? Hangi araçlarda zorunlu? (2023 kış lastiği uygulaması) - 1

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI HANGİ ARAÇLAR İÇİN ZORUNLU?

Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşıyor.

Bu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor.

lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuşu ve yüksek güvenlik sağlıyor.

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