Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 76 işçi alımı yapıyor! İşte başvuru şartları ve tarihi

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 76 işçi alacak. Genel Müdürlüğün Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, söz konusu personel, daimi işçi statüsünde alınacak. İşte, KEGM personel alımına dair bilgiler...
PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İlanlara başvurular Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak.
Alıma ilişkin ilan detayları kurumun "https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx" internet adresinde yayınlanacak.
Başvurular 4-8 Eylül tarihleri arasında yapılacak.
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