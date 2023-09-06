Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 76 işçi alımı yapıyor! İşte başvuru şartları ve tarihi

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 76 işçi istihdam edecek. Bu kapsamda, ikinci kaptan, ikinci mühendis, mühendis, büro personeli, gemici ve yağcı alımı gerçekleştirilecek. Söz konusu ilana başvuru yapacak vatandaşlar da başvuru şartları ve diğer ayrıntıları merak ediyor. Peki, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru şartları neler?

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 76 işçi alımı yapıyor! İşte başvuru şartları ve tarihi

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 76 işçi alacak. Genel Müdürlüğün 'de yer alan ilanına göre, söz konusu personel, daimi işçi statüsünde alınacak. İşte, KEGM personel alımına dair bilgiler...

BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İlanlara başvurular İş Kurumu üzerinden yapılacak.

Alıma ilişkin ilan detayları kurumun "https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx" internet adresinde yayınlanacak.

Başvurular 4-8 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

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