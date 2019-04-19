Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir kişi, kız arkadaşı ve annesini öldürerek intihar etti.
Bulgaristan pasaportu taşıyan Tennur Öztürk (31), kız arkadaşı Rabia Bayram'ın (23) 75. Yıl Mahallesi 5381 Sokak'taki evine gitti.
Burada yaşanan tartışma sırasında yanında getirdiği tabancayı ateşleyen Öztürk, Rabia Bayram'ın annesi Fatma Bayram'ı (48) vurdu.
Olay sonrası evden kaçarak sokağa çıkan ve koşmaya başlayan Rabia Bayram'ı takip eden Öztürk, aynı sokaktaki parkta Fatma Bayram'a da ateş etti. Tennur Öztürk, ardından tabancasıyla intihar etti.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 3 kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi.
Kız arkadaşı ve annesini öldürüp intihar etti
Anadolu AjansıTürkiye
Manisa'da tartıştığı kız arkadaşının annesini evinde, kaçan kız arkadaşını ise parkta tabancayla öldüren zanlı, intihar etti.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir kişi, kız arkadaşı ve annesini öldürerek intihar etti.