Kız kardeşleri kaza ayırdı

Kırşehir'de yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kız kardeşlerden biri hayatını kaybetti, diğeri ise ağır yaralandı.

Kız kardeşleri kaza ayırdı

-Kırıkkale karayolunun 10'uncu kilometresinde B.D. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Çilem (38) ve kardeşi Nursen Ateş'e (33) çarptı.

Saat 09.30 sıralarında meydana gelen kazada Çilem Ateş yaşamını yitirdi, kardeşi Nursen Ateş ağır yaralandı.

Kız kardeşleri kaza ayırdı - 1

İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Nursen Ateş, ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırırken, Çilem Ateş’in cenazesi ise morga götürüldü.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü B.D., polis merkezine götürüldü.

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