Kız kardeşleri kaza ayırdı

İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Nursen Ateş, ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırırken, Çilem Ateş’in cenazesi ise morga götürüldü.



Gözaltına alınan otomobil sürücüsü B.D., polis merkezine götürüldü.

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