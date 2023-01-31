Kızamık vakalarında korkutan artış

NTV- Melike Şahin

İstanbul'da bir süredir kızamık vakaları görülüyor.

Yıllardır vaka görmeyen doktorlar yeniden kızamıklı çocuklarla karşılaşıyor.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde görülen vaka sonrası uzmanlar aşı yapılması gerektiği konusunda aileleri uyardı.

Türk Pediatri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Çokuğraş, uzun yıllar sonra ilk defa kızamık vakası gördüğünü ifade etti.

Aşıları tam olmayan yabancı uyruklu bir vakaya kızamık teşhisi koyduklarını belirten Çokuğraş, başka hastanelerde de giderek artan kızamık vakalarının bildirildiğini belirtti.

"AŞILAMADA KRİTİK SINIR YÜZDE 95"

Coronavirüs salgınıyla birlikte aşı karşıtlığı da arttı. Çocukluk çağı aşılama oranı düştü.

Çokuğraş, bu konu hakkında da aşılama oranının yüzde 98'e vardığını ancak aşı kararsızlarının ve aşı reddinin bu oranı düşürdüğünü ifade etti.

Aşılamada yüzde 95'in kritik sınır olduğunu dile getiren Çokuğraş, "Bunun altına düştüğünde kızamık vakalarının çok daha artmasını bekleriz. Çok kontrolsüz bir şekilde göç alan bir ülkeyiz. Pek çok komşu ülkeden yeteri kadar aşılanmamış, aşıları tamamlanmamış ya da hiç aşılanmamış çocuk maalesef geliyor. Bunları kontrol etmek çok kolay değil." dedi.

ÖLÜMLERE YOL AÇABİLİR

Kızamık solunum yoluyla bulaşıyor ve zatürre, menenjit gibi hastalıklara neden olabiliyor.

Bütün çocukların ayına ve yaşına uygun bir şekilde aşılanmasının son derece hayati bir konu olduğunu hatırlatan Çokuğraş, "Çocuğunuz aşılıysa korkmanıza gerek yok. Kızamık küçük çocuklar için daha riskli bir hastalık. Özellikle zatürreye neden olup çocuk ölümlerine yol açabilir." diye konuştu.

Türkiye'de çocuklara 1 ve 4 yaşlarında kızamık aşısı yapılıyor. Buna ek olarak bebekler 9 aylıkken de aşı uygulanıyor.