Kızılay'ın çadır satış polemiği: Millet İttifakı'ndan Kızılay'a tepki

Kızılay'ın AHBAP Derneğine çadır satması, tartışmaları da beraberinde getirdi.



Kızılay, KDV ve nakliye ücretiyle birlikte yurtdışı bir kuruluş için ürettiği logosuz 2 bin 50 çadırı tanesi 22 bin liradan Ahbap Derneğine sattığını doğruladı.



Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, maliyetine yapılan çadır satışından elde edilen gelirin, üretimin devamı için kullanıldığı söyledi.



Kınık, "Ahbap ve Kızılay’ın işbirliği ahlakidir, akılcıdır, yasaldır. Aksini iddia eden ise ya meseleyi anlamamış ya da kötü niyetlidir." diyerek çadır satışını savundu.



Ahbap Derneğinin kurucusu sanatçı Haluk Levent ise FOX TV'de soruları yanıtladı. Çadır arayışına girdiklerinde Kızılayın internet sitesinden çadır satıldığını öğrendiklerini ve iletişime geçtiklerini söyledi.



Haluk Levent, "15 bin 250 adet çadır alımı yaptık. Bunun 2 bin 50’si Kızılay’dan alındı. 1448 en yüksek kalitede çadır biz 19 küsur bin liraya alabildik. 19 küsur bin, artı KDV, artı nakliye, bunlar 22 bin liraya gelebiliyor" dedi.



Millet İttifakı kanadından ise Kızılay'a tepki var.



CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, MYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Deprem ve fırsatçılık kelimeleri yan yana geldiğinde, belki de en son akla gelecek isim Kızılay’dır. Ama bu depremde gördük ki; deprem yaralarını saran Kızılay’dan, Deprem çadırlarını satan Kızılay’a, Depremde para sayan Kızılay’a geçmişiz." dedi.



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter'dan "Türk Kızılay'ını; Paranın gücüyle insanını yalnız bırakan, bir anlayışa mahkûm ettiniz." mesajını paylaştı.