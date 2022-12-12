Kızına cinsel saldırıda bulunan baba tutuklandı

Şarköy'de 23 yaşındaki G.K., babası Serkan K. tarafından cinsel saldırıya uğradı.

Eşinden ayrılan G.K., 2 ay önce 3 yaşındaki kızıyla birlikte annesinden ayrı ve yalnız yaşayan babası Serkan K.'nin yanına taşındı. İddiaya göre, gece yarısı kızının yatağına giren Serkan K., cinsel saldırıda bulundu.

Sabah evden ayrılan G.K., İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek, babasından şikayetçi oldu. G.K., ifadesinde gece bir kadeh alkol aldıktan sonra uyuduğunu, sabah kalktığında babasının yanında yattığını belirterek "Bana cinsel saldırıda bulunan babamdan şikayetçiyim" dedi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Şikayet üzerine gözaltına alınan ve yaralama, hırsızlık, tehdit gibi suçlardan kaydı bulunan Serkan K., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Olay gecesi kızı ile birlikte bir miktar alkol aldıklarını söyleyen Serkan K., "Ben kesinlikle kızıma karşı cinsel amaçlı olarak, herhangi bir fiziki eylemde bulunmadım. Kızımın bana iftira attığını düşünüyorum" dedi.