Kızına ikinci kez hayat verdi

Şadiye ve Yetkin Yıldırım'ın tek çocuğu Sena'ya, 24 Ekim 2022’de dünyaya geldikten 6 ay sonra Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Hastanesi'nde karaciğer kanseri teşhisi konuldu. Kemoterapi tedavisine cevap vermeyen Sena, ailesi tarafından organ nakli yapılabilmesi için mayıs ayında Ankara Üniversitesi Cebeci Hastanesi'ne götürüldü. Burada 2 aylık süreçte uygun donör bulunamadı. Bunun üzerine yapılan tetkiklerde anne Şadiye Yıldırım'ın donör olabileceği belirlendi. 24 Haziran'da yapılan operasyonla Sena bebeğe annesinden nakil yapıldı. Yeniden hayata bağlanan Sena bebek, yoğun bakımdan çıktı.



'HİÇ TEREDDÜT ETMEDİM



Şadiye Yıldırım, bebeğinde tümör tespit edilince dünyalarının karardığını söyleyerek, "Kemoterapiye cevap vermeyince Ankara Üniversitesi Cebeci Hastanesine organ nakli için geldik. Ama organ bulunamadı. Ardından Meltem Hocamız ‘annesi sana da bakalım’ dedi ve bebeğime organ verebilmem için onay çıktı, ‘bebeğine karaciğerinden parça verebilirsin’ dediler ve sürecimiz bu şekilde başladı. 24 Haziran’da ameliyata alındık. 15 gün oldu neredeyse. Şu an daha iyiyiz. Bana ‘bebeğinize karaciğerinizi verebilirsiniz’ dediklerinde hiç tereddüt etmedim. Bir sıkıntı olsa bile ben yine veririm bebeğime organımı. Karaciğerim bebeğimde şu an. Bu çok güzel bir duygu. Zaten o benim ciğerim. Ciğerimi verdim tekrardan onu hayata bağlamak için. İyi ki vermişim" dedi.



'1 MİLYONDA BİR GÖRÜLÜR'



Sena’nın doktorlarından Ankara Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meltem Koloğlu, Sena'nın sağlık durumunun iyiye gittiğini söyleyerek, "Bebek, tümörle doğabilir. Bu çok nadirdir. Çocuklarda görülen karaciğer tümörleri daha çok anne karnındaki hücrelerden gelişir, bebeği geliştiren öncü hücrelerden gelişir. Çocuktaki bu karaciğer kanseri ‘hepatoblastom’ dediğimiz bir tümör. Ve çok nadir görülür. 1 milyonda bir görülür. Buna göre bizim ülkemizde yılda 80 hepatoblastom kanseri çocuklarda görülüyor. Fakat bunların çoğu uygun ameliyatla karaciğerden tümörün çıkartılması ve uygun ilaç tedavisi, kemoterapi ile tedavi edilebiliyor. Yüzde 80-90’lara kadar yaşama şansı oluyor. Ama bizim hastamız gibi tedaviye cevap vermeyen, tekrarlayan ya da büyük damarsal yapılara yayılmış olan tümörlerde karaciğer nakli yapmak gerekiyor. Bu hastalarda karaciğer naklinin de başarısı yüksek. Yüzde 80’lere ulaşıyor yaşam oranları. O yüzden bizim bu hastada başka bir tedavi şansı kalmadığı için karaciğer nakli yapıldı; ancak bu tür hastalık olduğu zaman çocuklarda yüzde 5 ila 10’unda karaciğer nakli gerekebiliyor" diye konuştu.



'SOLDAN ALIP, SAĞ TARAFA KOYDUK'



Ankara Üniversitesi Karaciğer Nakil Sorumlusu Doç. Dr. Elvan Onur Kırımker, annesinin karaciğerinin uygun olmasından dolayı operasyonu yaptıklarını söyleyerek, "Bu işlemi ilk bizim üniversitemizde uygulanan bir teknikle yaptık; anneden alınan sol taraftaki küçük karaciğer parçasını bebekte sağ tarafa koyduk. Şimdilik ameliyat sonrası seyrinden memnunuz. Sarılığı geçti. Ameliyat öncesi tümöründen de kurtulmuş oldu. Annemiz de 1 hafta süreyle yattı. 3’üncü günden itibaren kendi işini görebilecek düzeyde iyileşti. Çocuğu için bir ameliyat atlatmak zorunda kaldı ancak bundan sonra onda da bir eksiklik ya da hastalık beklemiyoruz karaciğer verici olmasından dolayı" dedi.



'TEDAVİDE NAKİL OLDUKÇA NADİR'



Başhekimi Prof. Dr. Tanıl Kendirli de, karaciğer tümörlerinin çocuklarda çok sık görülmediğini; ancak belirli bir görülme olasılığı da olduğunu söyleyerek, "Tedavide karaciğer nakli uygulanması oldukça nadir. Yüzde 10 civarında diyebiliriz. Bebeğimiz yoğun bakımda toplam 10 gün yattı. Şu an serviste. Ciddi bir sıkıntının olmadığını söyleyebiliriz. Umarız ki bundan sonra hayatını güzel bir şekilde sürdürebilir. Ankara Üniversitesi Çocuk Hastanemiz, kurulduğu günden beri farklı bir pozisyon aldı. Refere merkez diyebileceğimiz merkez durumundayız. Özellikle çocuk hastalarda özellikli ameliyat, zor komplike hastalıklar; hem Türkiye’nin her yerinden hem Azerbaycan gibi yurt dışı ülkelerden refere merkez olarak hem çocukta hem yetişkinde hasta izliyoruz. Özellikle EKMO, kalp nakil ve karaciğer nakil merkeziyiz. Bir çok hastaneden tedavisi yapılmayan hastaları kabul ediyoruz" ifadelerini kullandı.