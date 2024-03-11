KKTC'de "sahte diploma" skandalı! Başkan ve eski yardımcısı tutuklandı

Avcı ve Hasgüler'in binlerce dolar rüşvet aldığı iddia edilirken, mahkeme 3 gün tutukluluk kararı verdi. Avcı ve Hasgüler'in rüşvet ve görevi kötüye kullanmanın da aralarında olduğu suçlardan yargılanacağı bildirildi.



KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kendi atadığı YÖDAK başkanının görevden alınması için talimat verdi. KKTC'deki sahte diploma skandalı kapsamında eski eğitim bakanı Kemal Dürüst ve Çalışma Bakanlığı müdürü eşi Meral Dürüst de, yüzlerce kişiye sahte diploma verildiği iddiasıyla mahkemeye çıkarılmıştı.