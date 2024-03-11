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KKTC'de "sahte diploma" skandalı! Başkan ve eski yardımcısı tutuklandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) sahte üniversite diploması skandalı büyüyor. Üniversiteleri denetlemekle sorumlu YÖDAK'ın başkanı Turgay Avcı ve kurumun eski başkan yardımcısı Mehmet Hasgüler rüşvet suçlamasıyla tutuklandı.

KKTC'de "sahte diploma" skandalı! Başkan ve eski yardımcısı tutuklandı
YÖDAK Başkanı Turgay Avcı

’de üniversiteleri denetlemekle sorumlu (YÖK’ün KKTC muadili) YÖDAK (Yükseköğretim Planlama, Denetleme ve Akreditasyon Kurumu) Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı ve yolsuzluğun yaşandığı dönemdeki Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Hasgüler, rüşvet iddiasıyla yargılanacak. 

İki ismin, sahte diploma iddialarının merkezindeki Kıbrıs Sağlık ve Toplum bilimleri üniversitesinden rüşvet aldığı belirlendi. 

KKTC'de "sahte diploma" skandalı! Başkan ve eski yardımcısı tutuklandı - 1

Avcı ve Hasgüler'in binlerce dolar rüşvet aldığı iddia edilirken, mahkeme 3 gün tutukluluk kararı verdi. Avcı ve Hasgüler'in rüşvet ve görevi kötüye kullanmanın da aralarında olduğu suçlardan yargılanacağı bildirildi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kendi atadığı YÖDAK başkanının görevden alınması için talimat verdi. KKTC'deki sahte diploma skandalı kapsamında eski eğitim bakanı Kemal Dürüst ve Çalışma Bakanlığı müdürü eşi Meral Dürüst de, yüzlerce kişiye sahte diploma verildiği iddiasıyla mahkemeye çıkarılmıştı.

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