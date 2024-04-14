Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 14 Nisan 2024

Kocaeli İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kocaeli hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 26°. Yarın için Kocaeli hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 28°. 16 Nisan 2024 Salı Kocaeli hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 31°. 17 Nisan 2024 Çarşamba Kocaeli hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 29°.