Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 14 Nisan 2024

Kocaeli için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Kocaeli İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kocaeli hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 26°. Yarın için Kocaeli hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 28°. 16 Nisan 2024 Salı Kocaeli hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 31°. 17 Nisan 2024 Çarşamba Kocaeli hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 29°.
Bugün
26/
13
Yarın
28/
14
Salı
31/
14
Çarşamba
29/
16
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