Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 21 Nisan 2024

Kocaeli için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Kocaeli İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kocaeli hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 23°. Yarın için Kocaeli hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 23°. 23 Nisan 2024 Salı Kocaeli hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 23°. 24 Nisan 2024 Çarşamba Kocaeli hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 28°. 25 Nisan 2024 Perşembe Kocaeli hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 27°.
Bugün
23/
10
Yarın
23/
12
Salı
23/
15
Çarşamba
28/
18
Perşembe
27/
18
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