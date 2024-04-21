Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 21 Nisan 2024

Kocaeli İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kocaeli hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 23°. Yarın için Kocaeli hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 23°. 23 Nisan 2024 Salı Kocaeli hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 23°. 24 Nisan 2024 Çarşamba Kocaeli hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 28°. 25 Nisan 2024 Perşembe Kocaeli hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 27°.