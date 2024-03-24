Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 24 Mart 2024

Kocaeli için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Kocaeli İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kocaeli hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 18°. Yarın için Kocaeli hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 19°. 26 Mart 2024 Salı Kocaeli hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 18°. 27 Mart 2024 Çarşamba Kocaeli hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 22°. 28 Mart 2024 Perşembe Kocaeli hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 26°.
Bugün
18/
3
Yarın
19/
8
Salı
18/
6
Çarşamba
22/
10
Perşembe
26/
10
- Etiketler :
- Haberler -
- Meteoroloji
- Türkiye
- Kocaeli Hava Durumu
- Hava Durumu