Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 24 Mart 2024

Kocaeli İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kocaeli hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 18°. Yarın için Kocaeli hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 19°. 26 Mart 2024 Salı Kocaeli hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 18°. 27 Mart 2024 Çarşamba Kocaeli hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 22°. 28 Mart 2024 Perşembe Kocaeli hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 26°.