Kocaeli Valisi kimdir? İşte Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'un biyografisi

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Valisi Seddar Yavuz 1993 yılından bu yana kamu hizmetinde yer alıyor. Yavuz, Kocaeli Valiliğine ise 2020 yılında atandı. İşte, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'un hayatına ilişkin bilgiler...



SEDDAR YAVUZ KİMDİR?



Seddar Yavuz, 1967 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi. İlköğrenimini Gümüşkonak’ta, orta öğrenimini Eskişehir’de, lise öğrenimini de Balıkesir’de parasız yatılı olarak tamamladı.



1984 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nü kazandı ve 1988'e kadar eğitimine devam etti. Bu yıl fakülteden mezun olan Yavuz, Kaymakam adaylığı sınavını kazanarak Adıyaman’da kaymakam adayı olarak mülki idare amirliği görevine başladı.



Kaymakam adaylığı stajlarını tamamladıktan sonra dil ve mesleki eğitim için bir yıl süreyle İngiltere'de bulundu.



Yurtdışı eğitim dönüşü sırasıyla Harmancık, Aslanapa ve Güdül Kaymakam vekilliklerini yürüten Seddar Yavuz, 1993 yılında Kaymakamlık yeterlilik sınavını üstün başarı derecesi ile kazanarak asaleten Çankırı Korgun Kaymakamlığına atandı.



Korgun Kaymakamlığından sonra Diyarbakır Eğil Kaymakamlığı, Balıkesir Dursunbey Kaymakamlığı, Konya Kadınhanı Kaymakamlığı ve Şanlıurfa Siverek Kaymakamlığı görevlerini sürdürdü.



22.10.2007 tarihinde Antalya Kemer Kaymakamlığına atanan Sayın Seddar Yavuz, Türk İdareciler Derneği'nin 2008 yılı "Yılın Kaymakamı" ödülüne layık görülmüştü.



Seddar Yavuz, 28.08.2009 tarihinden itibaren İstanbul Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı görevini yürütürken, Bakanlar Kurulu'nun 16.02.2014 tarihli 2014/5916 sayılı Kararnamesi ile Uşak Valiliğine, 03.08.2015 tarih ve 2015/7991 sayılı Kararnamesi ile Muş Valiliğine, 13.06.2017 tarih ve 2017/10458 sayılı Kararnamesi ile Ordu Valiliğine, 09.06.2020 tarih ve 2020/274 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Kocaeli Valiliğine atandı.



Evli, dört çocuk babası olan Sayın Seddar Yavuz, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

