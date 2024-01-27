Kocaeli'de 6 katlı binada yangın

Barış Mahallesi 1823/1 Sokak'ta 6 katlı apartmanın son katındaki dubleks dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile polis sevk edildi.



Alevler bir süre sonra apartmanın çatısına sıçradı, bina sakinleri önlem amaçlı tahliye edildi.



Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu yangın söndürüldü.



Yangında dubleks dairede ve binanın çatısında büyük çapta hasar oluştu.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin