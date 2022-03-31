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Kocaeli'de eşi Ayşe Perçem'i öldüren zanlı tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sokakta eşi Ayşe Perçem’i bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan H.P., Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yakalandı. Perçem, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Haberler - DHA 31.03.2022 - 19:38

Kocaeli'de eşi Ayşe Perçem'i öldüren zanlı tutuklandı

'nin İzmit ilçesinde H.P. tartıştığı eşi Ayşe Perçem’i sokak ortasında sırtından bıçakladı. H.P. daha sonra 5 yaşındaki kızını da yanına alarak kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralanan Ayşe Perçem, ambulansla kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamanı yitirdi. 

Polisin yaptığı araştırma sonucu, H.P.’nin Sakarya'nın Adapazarı ilçesine kaçtığı belirlendi. Yakınlarının yanına giden H.P., saklandığı evde düzenlenen baskınla yakalandı.


TUTUKLANDI

H.P ifadesi alınmak üzere Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Ayşe Perçem’in cenazesinin Sakarya’da toprağa verileceği öğrenildi.

H.P. çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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