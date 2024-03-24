Kocaeli'de gişeye çarpıp motoru fırlayan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Kuzey Marmara otoyolu Kocaeli kesiminde kaza meydana geldi.

Otoyolun İzmit geçişinde S.Y. idaresindeki otomobil, Anadolu Otoyolu bağlantı yolunda İzmit Doğu Gişeleri'ne çarparak devrildi. Çarpmanın şiddetiyle taklalar atan otomobilin motoru yerinden fırladı.

Otomobil yan vaziyette durabilirken, sürücü Sinan Yılmaz ağır yaralandı.



Otomobilden çıkartılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.



Sinan Yılmaz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.