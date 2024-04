Kocaeli’de hırsızlık şüphelilerine tutuklama

Kocaeli'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmit ilçesinde 2 ayrı noktada yaklaşık 2 milyon 750 bin lira değerinde altın çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.



Çalışma sonucu şüpheliler O.K, B.Y. ve A.A.C. gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan O.K. ve B.Y. tutuklandı.



Şüpheli A.A.C'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.