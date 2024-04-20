Kocaeli'de yol çöktü: 5 katlı bina tahliye edildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, yolda meydana gelen çökme nedeniyle 5 katlı bir bina tedbir amacıyla boşaltıldı. Aynı sokakta 12 Kasım 2023'te de yaşanan çökme nedeniyle 3 bina tedbir amaçlı tahliye edilmişti.

Kocaeli'de yol çöktü: 5 katlı bina tahliye edildi

Kent genelinde etkili olan sağanağın ardından Bekirdere Mahallesi Sabır Sokak'ta yolun bir bölümünde çökme yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

Ekipler güvenlik şeridi çekerek yolu trafiğe kapattı.

Kocaeli'de yol çöktü: 5 katlı bina tahliye edildi - 1

Yapılan incelemenin ardından önlem amaçlı 5 katlı boşaltıldı, binanın giriş katındaki fırının faaliyetleri durduruldu.

Kocaeli'de yol çöktü: 5 katlı bina tahliye edildi - 2

Aynı sokakta, 12 Kasım 2023'te de yaşanan çökme nedeniyle 3 bina tedbir amaçlı tahliye edilmişti.

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